Калужан предупредили о затяжной магнитной буре

По уточнённым данным о солнечной активности, магнитная буря достигла Земли — и Калуги — раньше ожидаемого срока. Вместо полудня 9 декабря её начало пришлось на вечер 8 декабря.

Причиной стал корональный выброс, который движется к Земле быстрее, чем предполагали учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН. По последним расчётам, буря не только началась раньше, но и продлится дольше обычного.

Астрономы обращают внимание на резкий рост активности Солнца: за короткое время зафиксировано три вспышки класса М и одна — более мощная, класса X. Это указывает на усиление солнечной непогоды.

В ближайшие сутки в Калужской области сохранится повышенный фон геомагнитной активности. Метеозависимым жителям рекомендуется быть внимательными к самочувствию: возможны головные боли, перепады давления и проблемы со сном.