Аналитики DOGMA рассказали, как калужане планируют встретить Новый 2026 год
Новость дня Общество

Аналитики DOGMA рассказали, как калужане планируют встретить Новый 2026 год

Дмитрий Ивьев
09.12, 11:02
0 522
В преддверии Нового 2026 года строительная компания DOGMA провела опрос среди жителей Калуги, чтобы узнать, как они планируют встречать главный праздник года и что ожидают в подарок. В исследовании приняли участие более двухсот калужан.

75,5% жителей города планируют встретить 2026 год в кругу семьи. Ещё 11% предпочитают спокойный вечер без гостей. Шумные компании друзей выбрали только 3%, а работать в новогоднюю ночь предстоит 2,5%.

Почти 87% калужан планируют наряжать ёлку. Из них 74,7% предпочитают искусственную, 22,4% — живую, а 2,9% готовы сделать дизайнерскую своими руками.

На вопрос о желанном новогоднем подарке почти 37% опрошенных выбрали туристическую путёвку. На втором месте — новый смартфон (24,5%), на третьем — бытовая техника (16%). Среди пожеланий в категории «Другое» встречались здоровье, погашение кредитов, золотая рыбка и даже собственный дом.

Традиционный салат «Оливье» остаётся главным блюдом новогоднего стола для 56% респондентов. На втором месте — селёдка под шубой (27,5%), на третьем — холодец (10%). При этом в основе оливье у большинства (64%) — варёная колбаса, у 29% — куриное филе.

У 70% калужан есть домашние животные. Чаще всего это кошки (60%) и собаки (25,7%). Особое новогоднее угощение питомцам планирует приготовить более половины опрощенных (55%).

Главной новогодней традицией остаётся загадывание желаний под бой курантов (63%). Каждый четвёртый (25%) смотрит «Иронию судьбы». Среди дополнительных ответов были: караоке и поздравление друзей и соседей.

Исследование компании DOGMA подтверждает, что для жителей Калуги Новый год — это прежде всего семейный праздник, наполненный традициями, уютом и надеждами на лучшее.

