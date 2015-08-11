Сбер профинансирует модернизацию производства российского производителя полимерной упаковки в Калуге

Калужское отделение Сбербанка предоставило финансирование в размере 800 миллионов рублей одному из лидеров рынка упаковки в России – АО «Завод Протей». Это одна из крупнейших инвестиционных сделок в регионе с начала года, реализуемая в рамках поддержки политики импортозамещения.

Выделенные средства будут направлены на закупку нового высокопроизводительного оборудования. Это позволит компании нарастить производственные мощности и увеличить выпуск ПЭТ-тары для косметической, пищевой, химической отраслей, производителей БАДов и других сегментов.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы рады поддержать проект АО «Завод Протей», направленный на развитие импортозамещения. Предложенные банком условия финансирования позволят ускорить реализацию планов завода. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать не только модернизации производства, но и насыщению рынка качественной отечественной продукцией, доступной потребителю».

АО «Завод Протей» является ключевым поставщиком упаковки не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Важным аспектом деятельности предприятия является выпуск продукции, полностью пригодной для вторичной переработки.

