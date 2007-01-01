Арктический холод обрушится на Калугу

На этой неделе возможны резкие изменения погоды, сообщила 8 декабря известный метеоролог Татьяна Инкина.

- По прогнозу ГМЦ России в среду, 10 декабря, накроет циклон, снизится атмосферное давление, выпадет мокрый снег и появится небольшой снежный покров, - отметила она. - 11–12 декабря рекордно потеплеет до +4…+6. Осадки будут выпадать в смешанной фазе, преимущественно в виде мороси и дождя, возможна замерзающая морось. Снежный покров сойдет.

Но на выходных прогнозируется обрушение арктического холода.

- Температура воздуха резко понизится на (не до!) 8-10 градусов, - отметила Инкина. - 13 декабря можно ожидать обратный суточный ход температуры, ночью будет теплее, чем днем. Прогнозируется снег, на дорогах гололедица. Атмосферное давление резко вырастет. При такой быстрой смене характера погоды необходимо уточнять ситуацию по оперативным прогнозам.