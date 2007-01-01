Афиша Обнинск
Народный синоптик: нет ни одного СМИ Калуги, в котором нет комментариев Татьяны Инкиной
Новость дня Общество

Народный синоптик: нет ни одного СМИ Калуги, в котором нет комментариев Татьяны Инкиной

08.12, 15:54
0 544
Как мы уже писали, 26 ноября медиахолдинг «Комосомольская правда – Калуга» отметил тех калужан, кто формировал информационную повестку в СМИ и соцсетях.

Мы продолжаем знакомить читателей с этими людьми.

Заслуженный метеоролог Российской Федерации Татьяна Владимировна Инкина - не просто специалист с более чем сорокалетним стажем, но и настоящая медиаперсона, чьи слова о температуре за окном, ветре и дожде стали частью повседневной жизни калужан. Поэтому логично, что в этом году ее выбрали «Медиаперсоной года» в номинации «Погода в доме».

С Татьяной Инкиной мы сотрудничаем много лет. Будь то аномальная жара, внезапный снегопад или рекордные морозы - она первой объясняет, что происходит, почему и стоит ли волноваться. А её посты в соцсетях - не просто сухие цифры, а живые рассказы о погоде, подкреплённые метеоархивом, который она ведёт уже много лет.

Научило ответственности

В Калуге Татьяна Владимировна живет с 5-летнего возраста. А родилась она в Твери, в семье офицера. В школьные годы, листая «Справочник для поступающих», мечтала о профессии, связанной с природой. И нашла её в Ленинградском гидрометеорологическом институте. В незнакомый город она отправилась одна, в новом синем костюмчике и чёрных бархатных туфельках, ничего не боялась. Вступительные экзамены сдала на отлично.

Потом работала в калужском аэропорту в должности техника-метеоролога, хотя по факту была газогенераторщицей: наполняла водородом шарики, которые потом выпускала в воздух для определения скорости и направления ветра по высотам.

- Ой, как было страшно подходить к баллону!» - с улыбкой вспоминает она. Но вскоре Татьяне Владимировне доверили работу синоптика - в ту эпоху, когда прогноз строился вручную, без цифровых моделей. Это научило ответственности. Работа в авиации не прощала ошибок: здесь каждая минута и каждое слово имели вес.

Первое интервью

В калужском аэропорту на разных должностях Татьяна Инкина проработала 40 лет. Преподавала авиационную метеорологию в учебных центрах ДОСААФ, проводила метеообеспечение международных авиационных соревнований по воздухоплаванию и парашютному спорту, сопровождала экскурсии на калужской авиаметеостанции, давала открытые уроки по природоведению и географии в школе. А параллельно сотрудничала со всеми калужскими СМИ - от радио и телевидения до газет и журналов.

- Я начала работать со СМИ, когда еще в короткой юбке ходила, - смеется Татьяна Владимировна. - Мои первые интервью на телевидении брала Лариса Нуштаева и Александр Корнилов. На радио, помню, в то время работали такие дикторы как Задорожная и Крюков. Я ходила и на телевидение, и на радио, и в редакции газет. По-моему, в Калуге нет ни одного информационного издания, в котором бы я не давала комментарии и прогнозы. Научилась контактировать, знакома со всеми известными медийными людьми. Журналисты ко мне привыкли, и я к ним привыкла.

 Погода – это интересно

С нами Татьяна Владимировна всегда на связи. Её правило: «Стараться никому не отказывать». Даже если приходиться отложить личные дела, она находит время, чтобы объяснить, почему сегодня так резко похолодало или почему весна в этом году пришла раньше срока.

Её узнаваемый стиль - элегантность, собранность, безупречный вкус - тоже часть профессии.

- Телевизионщики могли нагрянуть в любую погоду, надо было быть готовой, - объясняет метеоролог.

И действительно, даже в самый непростой день она выглядит отлично. И объясняет это проявлением уважения к публике, перед которой выступает. По сей день Татьяна Инкина не только безупречно выглядит, но и продолжает вести личный погодный архив, отслеживать климатические рекорды, разъяснять аномалии и в соцсетях делиться знаниями не потому, что должна, а потому, что ей самой интересно.

 

 

