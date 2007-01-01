Губернатор Калужской области поручил усилить работу с молодёжью через цифровые каналы

Владислав Шапша поручил коллегам усилить взаимодействие с молодёжью, в первую очередь через социальные сети и мессенджеры. Он подчеркнул, что важно не только информировать, но и обеспечивать двустороннюю связь.

На совещании обсудили итоги реализации молодёжной политики в регионе и наметили дальнейшие шаги. По его словам, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры: завершён ремонт Областного и Обнинского молодёжных центров, а в муниципалитетах открыто 14 новых молодёжных пространств.

Также в тестовом режиме запущен чат-бот, который объединяет информацию более чем о 85 мерах поддержки для молодых людей. Одним из ключевых направлений губернатор назвал патриотическое воспитание: юнармейцы Калужской области, по его словам, считаются одними из лучших в стране. К 80-летию Великой Победы с участием молодёжи уже проведено около 300 мероприятий.

Шапша отметил, что в регионе активно поддерживается волонтёрское движение, а Международный клуб дружбы объединяет около 100 участников из 16 стран. Отдельное внимание уделяется молодым семьям.

Всего в Калужской области проживает около 260 тысяч молодых людей.