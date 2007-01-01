«Хранитель домашнего очага»: как в Калуге создали уют в отеле

Недавно в Калуге прошла церемония вручения премии «Медиаперсона года-2025», организованная медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

В этом году особое внимание привлекла номинация, название которой звучит почти как поэтическое признание: «Хранитель домашнего очага отеля». Её лауреатом стала операционный директор отеля Hilton Garden Inn Kaluga Галина Клишина — человек, чьё имя ассоциируется с гостеприимством и тёплой домашней атмосферой.

На первый взгляд, сочетание «гостиничный бизнес» и «домашний очаг» кажется парадоксальным. Отели — это пространства транзита, временности, перехода. Но в Калуге создали не просто место для ночёвки, а территорию, где гость чувствует себя не клиентом, а желанным человеком.

«Это чувство, что о тебе искренне позаботились»

Когда мы спросили Галину, что для неё лично означает «домашний очаг» в контексте гостиничного бизнеса, её ответ прозвучал как манифест:

— Это чувство, что о тебе искренне позаботились, и можно быть собой.

Основной принцип, по словам Галины, — «предугадать желание, но не нарушить личное пространство». Это тонкая грань, требующая от персонала не только профессионализма, но и эмпатии. И здесь ключевым становится человеческий фактор. На вопрос о том, какие решения — технологические, архитектурные или сервисные — обеспечили победу отеля, Галина без колебаний отвечает:

— Люди. Их профессионализм, душевность, помноженная на соблюдение безупречных стандартов.

Отбор «сердцем»: как создаются тёплые стены

Интересно, что при подборе персонала, отвечающего за создание атмосферы тепла, Галина руководствуется не техническими навыками в первую очередь, а внутренним настроем человека.

— Отбираем сердцем. Критерий один — искреннее желание делать день гостя светлее, — говорит она.

Эта миссия особенно актуальна в постпандемийный период. Как отмечает Клишина, ожидания гостей изменились:

— Ценность приватности и доверительной, безопасной атмосферы возросла.

Отражение калужского края

Особое внимание в отеле уделяют локальному колориту.

— Мы с гордостью сотрудничаем с местными ремесленниками, художниками и производителями. Местные изделия в интерьере — наша связь с краем и его душой, — рассказывает Галина. Это решение не только поддерживает локальную экономику, но и придаёт пространству уникальность: гость чувствует, что находится не в «ещё одном отеле», а в конкретном месте с историей, лицом и характером.

Баланс между международными стандартами и локальной индивидуальностью — ещё одна область, где отмечается высокое мастерство.

— Стандарты — это качество. Индивидуальность — это тепло. Соединяем оба, — говорит операционный директор.

Маленькие ритуалы большой заботы

В отеле под руководством Галины Клишиной существуют и «ритуалы гостеприимства» — небольшие, но значимые традиции, которые делают пребывание особенным. Это может быть приветственный напиток с местными ягодами, вечерняя композиция в лобби, мягкий свет в номерах, подобранный так, чтобы не резать глаз, но создавать уют:

— Они рождаются из внимания к тому, что радует наших гостей, — поясняет руководитель.

Самые частые отзывы от гостей — «Как дома» и «Вернёмся обязательно». Для руководителя это – высшая награда.

— Таких историй много, — говорит она. — Это истории гостей, для которых наша забота стала частью их праздника или поддержкой в трудный момент. Именно они подтверждают, что мы на правильном пути.

Премия «Медиаперсона года-2025» в номинации «Хранитель домашнего очага отеля» — это не просто признание профессиональных заслуг Галины Клишиной. Это признание нового подхода к гостеприимству: бережного, человечного, глубоко личного.