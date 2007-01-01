Афиша Обнинск
Общество

В Калуге рассказали, сколько семей могут позволить себе новую машину

Дмитрий Ивьев
08.12, 12:55
0 591
Результаты исследования в понедельник, 8 декабря, опубликовало агентство «РИА Новости».

В рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля Калужская область заняла 26 место.

В нашем регионе доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей, составила 20,5%.

Еще 5,4% семей могут позволить себе в кредит автомобиль за 2,9 миллиона рублей.

