В Калуге рассказали, сколько семей могут позволить себе новую машину
Результаты исследования в понедельник, 8 декабря, опубликовало агентство «РИА Новости».
В рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля Калужская область заняла 26 место.
В нашем регионе доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей, составила 20,5%.
Еще 5,4% семей могут позволить себе в кредит автомобиль за 2,9 миллиона рублей.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь