В Тарусском районе чиновник заплатит штраф за просрочку ответа гражданину
Общество

В Тарусском районе чиновник заплатит штраф за просрочку ответа гражданину

Евгения Родионова
08.12, 11:45
В понедельник, 8 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о привлечении к ответственности главы администрации сельского поселения.

— Глава администрации сельского поселения не направил в установленный законом срок ответ на обращение заявителя, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.

Главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

