В Тарусском районе чиновник заплатит штраф за просрочку ответа гражданину
В понедельник, 8 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о привлечении к ответственности главы администрации сельского поселения.
— Глава администрации сельского поселения не направил в установленный законом срок ответ на обращение заявителя, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.
Главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.
