Светлана Тальянова: модно быть стильным. Модно быть собой

Одним из победителей проекта «Медиаперсона года», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», стала руководитель «Академии красоты Светланы Тальяновой».

В минувший четверг, 27 ноября, в Калуге прошла церемония награждения победителей в различных номинациях.

Светлана Тальянова признана лучшей в номинации «Амбассадор российской красоты».

Накануне церемонии награждения мы поговорили с ней о новых победах, о том, почему красота вечна, и о том, как найти свой неповторимый стиль.

Командный триумф и калужский характер

В мире индустрии красоты, где тренды меняются со скоростью света, а имена мастеров часто затмеваются блеском брендов, есть личности, которые становятся олицетворением профессионализма и безупречного вкуса.

Светлана Тальянова — именно такая фигура. Чемпион мира, тренер сборной России, владелица салона и глава Ассоциации профессионалов индустрии красоты.

В 2024 году она подтвердила удостоверение дипломированного эксперта индустрии красоты РФ.

Наша беседа началась с приятных новостей. В октябре в московском «Крокус Сити» прошел чемпионат России по парикмахерскому искусству, где команда Светланы вновь доказала свой высокий класс.

— Светлана, буквально на днях Вы вернулись с чемпионата России с очередной наградой. Расскажите об этой победе.

— Да, это был масштабный чемпионат в Москве. Мы приехали большой командой сборной Калужской области, которую я готовила и тренировала. И я безмерно горда, что наша работа была отмечена высшей наградой, — мы завоевали Гран-при в категории «Фантазийная прическа». Это была действительно командная, групповая работа. И что особенно приятно, сборную Калужской области отдельно наградили за активную и плодотворную работу. Такие победы — это всегда общая энергия, талант и труд каждого участника.

— С чего все начиналось? С какой командой Вы стартовали?

— Да, в 2015-м начиналось все очень скромно. Изначально в нашей команде было всего три человека. Мы были полны энтузиазма и верили в свое дело.

Кстати, я и сегодня работаю как vip-мастер в Калуге.

— А когда курсы переросли в академию? Это случилось после Вашей победы на чемпионате мира?

— Именно так. После чемпионата мира резко вырос спрос на обучение именно у меня. Понимаете, приезжали люди не только из Калужской области, но и из Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга... Стало ясно, что нужен более серьезный, системный подход. Так и родилась академия, где мы выдаем полноценные свидетельства государственного образца вплоть до мастера-модельера с занесением в Госреестр и присвоением квалификации.

— Вы как-то сказали, что не нужно бежать за модой. Что имели в виду?

— Видите ли, есть три категории людей. Одни бегут за модой, стараясь ухватить каждую новинку. Другие следят за модой и разумно ее адаптируют. А третьи эту самую моду и создают. Я глубоко убеждена, что модно быть стильным. Модно иметь свой собственный, уникальный стиль, который будет актуален всегда, вне зависимости от сиюминутных трендов.

— Светлана, Вы занимаетесь и социальными проектами. Например, готовите сборную для чемпионатов.

— Да, это одна из самых важных для меня задач. Сейчас я как раз активно собираю и тренирую сборную для поездки на очередной чемпионат России.

В этом году, например, я готовила участника для чемпионата Европы и мы вошли в пятерку лидеров! А на чемпионате России мои ученики также получили заслуженные награды. И, вы знаете, это ни с чем не сравнимое чувство — гордость и радость, когда видишь, что твои ученики стоят на одной сцене с лучшими парикмахерами нашей страны и Европы. Это и есть главная награда для тренера.

— Вам нравится делать людей настоящими профессионалами, верно?

— Если человек сам этого хочет, то да, конечно. Если же у него нет внутреннего огня, желания расти и учиться, его невозможно заставить. Но если это желание есть, если в глазах горит тот самый огонек, то мы даем и знания, и опыт, и возможность стать лучшей версией себя в этой прекрасной профессии.

