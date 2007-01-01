Заболеваемость гриппом резко выросла в Калужской области

За неделю, с 1 по 7 декабря, в регионе зафиксированы 9028 случаев ОРВИ и 60 случаев гриппа. Неделей ранее эти показатели составляли 6963 и 19 соответственно, сообщили 8 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора.

52 случая гриппа выявлены в Калуге. Еще пять в Кировском районе, два – в Козельском, один – в Бабынинском.

Почти 80% случаев гриппа – у детей.

В больницы с ОРВИ и гриппом попали 73 калужанина.