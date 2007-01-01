Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Специалисты из Калуги ремонтируют коммуникации в Первомайске ЛНР
Общество

Специалисты из Калуги ремонтируют коммуникации в Первомайске ЛНР

Калужские коммунальщики помогают восстанавливать городскую инфраструктуру Первомайска в ЛНР.
Ольга Володина
06.12, 17:12
0 226
Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина.
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал об этом 6 декабря.

Специалисты работают в городе-побратиме, выполняя сложные задачи по ремонту. Они приводят в порядок инженерные сети в нескольких многоквартирных домах на улице Куйбышева. Аварийная бригада провела работы в домах под номерами 38а и 40.

Кроме того, калужане оказали помощь и соседнему населенному пункту. Работы по восстановлению также прошли в городе Золотое, где были отремонтированы сети в квартале Солнечный и на улице Войкова.

