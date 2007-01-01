В калужском Кирове все готово для встречи Нового года
Главная новогодняя ёлка появилась в Кировском округе Калужской области. Об этом 6 декабря рассказали в администрации муниципалитета. Ёлку установили в сквере, который носит имя П.Н. Самусенко.
Рядом с местным музеем для жителей уже подготовили праздничные инсталляции. Здесь установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Вечером все украшения включают подсветку, создавая сказочную атмосферу.
Как отмечают в администрации, для полного погружения в сказку не хватает лишь традиционной зимней погоды:
- Теперь остаётся только дождаться снега - и новогодний Киров заиграет всеми красками зимы!
Торжественное открытие городской ёлки запланировано на 9 декабря, начало в шесть часов вечера.
