Главная Новости Общество В калужском Кирове все готово для встречи Нового года
Общество

В калужском Кирове все готово для встречи Нового года

Главная новогодняя ёлка появилась в Кировском округе Калужской области.
Ольга Володина
06.12, 14:52
0 227
Фото/видео: Администрация Кировского округа Калужской области.
Главная новогодняя ёлка появилась в Кировском округе Калужской области. Об этом 6 декабря рассказали в администрации муниципалитета. Ёлку установили в сквере, который носит имя П.Н. Самусенко.

Рядом с местным музеем для жителей уже подготовили праздничные инсталляции. Здесь установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Вечером все украшения включают подсветку, создавая сказочную атмосферу.

Как отмечают в администрации, для полного погружения в сказку не хватает лишь традиционной зимней погоды:

- Теперь остаётся только дождаться снега - и новогодний Киров заиграет всеми красками зимы! 

Торжественное открытие городской ёлки запланировано на 9 декабря, начало в шесть часов вечера.

