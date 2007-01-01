ГИБДД опровергла планы ужесточить регистрацию старых машин в Калужской области

Госавтоинспекция России выступила с официальным заявлением.

Ведомство опровергло сообщения ряда средств массовой информации о возможных ограничениях на регистрацию транспортных средств с большим сроком службы, сообщили в калужском УМВД 6 декабря.

В разъяснении инспекторы ссылаются на действующее законодательство. Они подчеркивают, что исчерпывающий перечень оснований для регистрации или снятия с учета автомобилей четко прописан в соответствующем федеральном законе. Этот документ не предусматривает никаких ограничений, связанных с возрастом транспортного средства.

Единственным ключевым критерием, по словам сотрудников ГИБДД, остается безопасность автомобиля на дороге. Машина допускается к движению независимо от года выпуска, если ее техническое состояние соответствует установленным требованиям, что подтверждается пройденным техосмотром.

В Госавтоинспекции не рассматривают инициативы по внесению законодательных изменений, ограничивающих регистрацию старых автомобилей.