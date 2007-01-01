Минздрав Калужской области сгенерировал изображения городских больниц
Министерство здравоохранения Калужской области подготовило для жителей региона праздничный сюрприз
На своей официальной странице в социальной сети сотрудники ведомства разместили оригинальный видеоролик.
В коротком ролике зрителям показали известные медицинские учреждения города, но в необычном формате. Все больницы и поликлиники были представлены в виде стилизованных изображений, созданных с помощью компьютерной графики.
Авторы ролика сопроводили публикацию комментарием:
- Пока наш регион ожидает наступления метеорологической зимы, мы предлагаем зарядиться новогодним настроением от нашего видео!
