Минздрав Калужской области сгенерировал изображения городских больниц

Министерство здравоохранения Калужской области подготовило для жителей региона праздничный сюрприз
Ольга Володина
06.12, 11:05
Фото/видео: Министерство здравоохранения Калужской области.
На своей официальной странице в социальной сети сотрудники ведомства разместили оригинальный видеоролик.

В коротком ролике зрителям показали известные медицинские учреждения города, но в необычном формате. Все больницы и поликлиники были представлены в виде стилизованных изображений, созданных с помощью компьютерной графики.

Авторы ролика сопроводили публикацию комментарием:

- Пока наш регион ожидает наступления метеорологической зимы, мы предлагаем зарядиться новогодним настроением от нашего видео!

