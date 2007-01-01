Калужские волонтеры получили награды за поддержку Первомайска
В День добровольца состоялась церемония, где отметили вклад жителей региона в сбор гуманитарных посылок для Первомайска в Луганской Народной Республике.
Награды вручили 65 калужанам. Среди них сотрудники органов власти, предприниматели и волонтеры. Они получили медали «За содействие СВО», «Волонтеру России», «За верность и преданность», а также Почетный знак «Маршала Советского Союза Г.К. Жукова II степени».
Кроме того, каждому участнику акции помощи вручили благодарственные письма. Их подписали глава Первомайского городского округа и командир местной войсковой части, которые оценили поддержку из Калуги.
Анна Чернова подчеркнула значимость этой инициативы:
- Мы еще раз подчеркиваем важность совместных усилий по поддержке наших новых территорий во время проведения специальной военной операции. Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне!