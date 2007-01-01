Калужские волонтеры получили награды за поддержку Первомайска

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова рассказала о торжественном мероприятии, которое прошло 5 декабря

Фото: ТГ-канал Анны Черновой.

В День добровольца состоялась церемония, где отметили вклад жителей региона в сбор гуманитарных посылок для Первомайска в Луганской Народной Республике.

Награды вручили 65 калужанам. Среди них сотрудники органов власти, предприниматели и волонтеры. Они получили медали «За содействие СВО», «Волонтеру России», «За верность и преданность», а также Почетный знак «Маршала Советского Союза Г.К. Жукова II степени».

Кроме того, каждому участнику акции помощи вручили благодарственные письма. Их подписали глава Первомайского городского округа и командир местной войсковой части, которые оценили поддержку из Калуги.

Анна Чернова подчеркнула значимость этой инициативы:

- Мы еще раз подчеркиваем важность совместных усилий по поддержке наших новых территорий во время проведения специальной военной операции. Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне!