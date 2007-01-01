Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские волонтеры получили награды за поддержку Первомайска
Новость дня Общество

Калужские волонтеры получили награды за поддержку Первомайска

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова рассказала о торжественном мероприятии, которое прошло 5 декабря
Ольга Володина
06.12, 08:11
0 286
Фото: ТГ-канал Анны Черновой.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В День добровольца состоялась церемония, где отметили вклад жителей региона в сбор гуманитарных посылок для Первомайска в Луганской Народной Республике.

Награды вручили 65 калужанам. Среди них сотрудники органов власти, предприниматели и волонтеры. Они получили медали «За содействие СВО», «Волонтеру России», «За верность и преданность», а также Почетный знак «Маршала Советского Союза Г.К. Жукова II степени».

Кроме того, каждому участнику акции помощи вручили благодарственные письма. Их подписали глава Первомайского городского округа и командир местной войсковой части, которые оценили поддержку из Калуги.

Анна Чернова подчеркнула значимость этой инициативы:

- Мы еще раз подчеркиваем важность совместных усилий по поддержке наших новых территорий во время проведения специальной военной операции. Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне!

Новости по тегу
лнр первомайск волонтер
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc3UVJXdFQzV0J5NkJkQ3NCNSt6RVE9PSIsInZhbHVlIjoid0hOMlVVRWNyNm43S1ZhNG05Wk14Y1FUT0VoRTlwV2VvdStIRVJzc3ZuaHNMYmh6UXU3R2xiVHU4L1RHVHU5YnZqbFUzRmpnT0tVekorV2ZDSW1vYXVSUkVzN2pKRTNqN1Ntd25nTUQ0QVNIU3ZPZzQ5MkVWQ3ZhOEpvSzVSTjRBdHduam80Yk5TSDlRd3MvdzZoK3lESFFBOCs0RUd6YTJqcWZLOWxQdjBhKzIvd1h2QzMxZFhtelBLMTlzcTRWMFNHd3JUclhtYWloT1BLeExxREk2UVVkYVZvNVV4OHdSdnBRbXh2NUZkN05ncE44cUxZZnJOdWlFRzdQRm5TamtwTmlwT05kOC9wNWNDVENLTVRXRkF1dGpyYUdxNjRPSFYxQnJEQ2pPZGd0WXZYWHlxdXdRSGFvTEpOTU5sSVNtRTJSUkJIbDcrNkxtSThRTjZTaWFMNmlZVEkxYU1TTVZ1N1JObW9YcDNZcjBtVTVtYU5YdW4yL2NJOVZLeFJWbHhZYW9PeFcwcmZmWkoybUhKOXlDN2UxbEliSnc4eWZOMnQ2ZDNSMkhTNDJ3a2NJMCtPNXpBSXF5eG5md1N4WiIsIm1hYyI6IjQ1NjRlY2VmMjViMGE0YzdlNzFkZjM4YjFiZDgxOWQ4OTU5MjVlNjg3OTBhOTA2NmY1MDg5MjRjZmU5ZGVhZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxNczZqOHBkN1JscFlRZ25lb1o3c1E9PSIsInZhbHVlIjoiZzdKWTBjVVdCRFg4RG45RTRhaXVwNTdQUStFeDlTWFdhbCt2WmczeHBGQkdDdlR2SnRPdEpiV0dPUEl1SlZ3eGFnYmpZQmIrSC9KaDFLV0lrb2FnK3pMdm8wSmRBeDRtQ1h0bERGdC85TTdJU0Q5MDR0Z3hWRUVYeTZJMTBCbUxNOW1BRHR1ZHExd0dYa2srMFNlbmJ5WitHc21iT1RTeEdtNkZsSWVHQWVDNndUWWpOK1BmSFFKQkZSWE4vNEc1bkl0akdMTDd3Y0o4M0pNZlBxbytnbkVZMVBwcDZVZFhWT1dFc1RVOXM0Y2VKeFg5VEtFR1prNW1vbVVWYzZEVm40dklKMGJnUFVzalVVcE10a0kwaWZDSHpRZG9iRzFrOWRWYjkxSUZaYy9KMzNJalNVSVVkbEZkQjRDSnFvV1hWb0NrWlV3UVZBT0N6d3I2TElVMlVwRjJwcDExZzJpSG9vSVhvU2c5WnQwWU1neU5WVmYxalhDRmo0VTlRcWZVQVdZZFJFaCtWOEVEN1k1bFFkUzN3YW9yK0tKdHA1ZG1ybHFYSVpkbytuRHN5ZXFWV1R6V2xpUXp3aWN4M3E5VzhkckdVbUZRb1UrbTdMMitxZ1dzU3JaalNERTB4U1M0b04rWkFFOUdDRVdFWHo4UW1hOUVCVHJLMFBDOERXd3g0ZEsza1lSb1YycXhGWi9NNko1bm9haDBRUnFUOVpxVy9VVHErbFphTVlhOEw4a0RWN2pVK0d6QlVWUlA3UnVzQWtpR1huYTVWRkRHMGdPZDdwcW9uVEw0VnhiaHpkMHFPMW5kK213QUlQRU1QdGRlRDZsV2ovZTN2cjhmSEwrYSIsIm1hYyI6IjRkNWFiMWQ0Y2JkMTk1MzNiM2RhY2ZmNTdiYjk1ZGYzOGQ2ZTcwZDhhMmI0N2ZlNjVhMWYwODMwNjgyY2JhOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+