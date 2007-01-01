Афиша Обнинск
Общество

Как сохранить здоровую печень

06.12, 10:00
0 147
Помогите ей работать нормально.

Это орган особого значения. Печень синтезирует огромное количество необходимых организму веществ и нейтрализует вредные субстанции. Она уникальна, обла-дает способностью к самовосстановлению, стараясь как можно дольше быть полезной человеку.

Для здоровья печени полезно:

• ограничить потребление жира и соли;

• способы приготовления пищи: варка, запекание, тушение и на пару;

• пища должна быть теплой (не холодной, не горячей), не со льдом;

• исключить продукты с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны);

• исключить продукты с большим содержанием щавелевой кислоты (крепкий кофе, чай, какао и шоколад);

• исключить продукты, вызывающие вздутие живота (клетчатка);

• сократить потребление соленых и консервированных продуктов;

• стараться есть как можно больше свежих овощей и фруктов;

• выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки;

• питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз в день). Прием пищи осуществлять в одно и то же время. Нельзя голодать;

• калорийность суточного рациона — не более 2500 калорий;

• в период обострения болезни пищу употреблять в протертом виде. Это облегчит ее усвоение и снизит нагрузку на печень.

Врагов у печени множество: алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).

Как узнать, больны вы вирусным гепатитом или нет? Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.

Примерное меню на день

ЗАВТРАК. Каша молочная с яблочным вареньем, кисель.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК. Фруктовое желе и зеленый чай.

ОБЕД. Картофельный суп-пюре, отварная курица с гречкой и молочным соусом, кусочек подсушенного пшеничного хлеба с кабачковой икрой, компот.

ПОЛДНИК. Стакан нежирного молока и сухой бисквит.

УЖИН. Рыба на пару с рисом, салат из отварной свеклы с растительным маслом, ромашковый чай.

НА НОЧЬ. Можно выпить стакан ацидофилина или простокваши.

ВНИМАНИЕ!

Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

