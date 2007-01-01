Как сохранить здоровую печень
Помогите ей работать нормально.
Это орган особого значения. Печень синтезирует огромное количество необходимых организму веществ и нейтрализует вредные субстанции. Она уникальна, обла-дает способностью к самовосстановлению, стараясь как можно дольше быть полезной человеку.
Для здоровья печени полезно:
• ограничить потребление жира и соли;
• способы приготовления пищи: варка, запекание, тушение и на пару;
• пища должна быть теплой (не холодной, не горячей), не со льдом;
• исключить продукты с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны);
• исключить продукты с большим содержанием щавелевой кислоты (крепкий кофе, чай, какао и шоколад);
• исключить продукты, вызывающие вздутие живота (клетчатка);
• сократить потребление соленых и консервированных продуктов;
• стараться есть как можно больше свежих овощей и фруктов;
• выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки;
• питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз в день). Прием пищи осуществлять в одно и то же время. Нельзя голодать;
• калорийность суточного рациона — не более 2500 калорий;
• в период обострения болезни пищу употреблять в протертом виде. Это облегчит ее усвоение и снизит нагрузку на печень.
Врагов у печени множество: алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).
Как узнать, больны вы вирусным гепатитом или нет? Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.
Примерное меню на день
ЗАВТРАК. Каша молочная с яблочным вареньем, кисель.
ВТОРОЙ ЗАВТРАК. Фруктовое желе и зеленый чай.
ОБЕД. Картофельный суп-пюре, отварная курица с гречкой и молочным соусом, кусочек подсушенного пшеничного хлеба с кабачковой икрой, компот.
ПОЛДНИК. Стакан нежирного молока и сухой бисквит.
УЖИН. Рыба на пару с рисом, салат из отварной свеклы с растительным маслом, ромашковый чай.
НА НОЧЬ. Можно выпить стакан ацидофилина или простокваши.
