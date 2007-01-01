Предприниматель с ДНК лидера: почему Влада Борская стала «Медиаперсоной»

Генеральный директор строительной компании «Фракция» Влада Борская стала победителем в номинации «Создатель новых смыслов» премии «Медиаперсона» от медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Мы пообщались с предпринимателем и узнали, почему изменение городского пространства — это не просто красивая формулировка.

— Влада, Вы недавно получили премию «Медиаперсона». Почему именно Вы?

— Потому что я и моя команда выбираем влияние на пространство вокруг, в том числе и медиа. Моя компания работает на стыке строительства, урбанистики и человеческих ценностей. Это не просто красивая формулировка — это то, что мы делаем каждый день. Начинала я с инструментов из собственной кладовки, которые годами дарила себе на 8 Марта. У меня всегда было убеждение: бизнес можно начинать с нулем в кармане. Главное — чтобы голова была на месте, чтобы была ясная цель и готовность нести ответственность за каждый шаг.

— Вы говорите, что предпринимательство — это не профессия, а образ мышления. Что Вы имеете в виду?

— Для меня быть предпринимателем — значит быть лидером. Это способность видеть возможности там, где другие видят проблемы, уметь оптимизировать ресурсы, выстраивать процессы и вести за собой людей. Я прошла через рестораны, автомойки, детское образование, кофейни… Даже когда работала официанткой, я носила по пять тарелок сразу, чтобы меньше бегать, — и получала самые большие чаевые. Это и есть предпринимательский подход: не просто выполнять задачу, а делать это максимально эффективно, с прицелом на результат.

— В Вашей компании нет штрафов, но при этом Вы говорите о дисциплине. Как это работает на практике?

— У нас две миссии — внешняя: «делаем города красивыми и качественными» — и внутренняя: «самая человечная компания». Мы сознательно отказались от системы штрафов. Вместо этого выстроили прозрачную систему перекрестных связей между сотрудниками. Если кто-то отстает или нарушает процесс, это сразу становится заметно — не потому что его «ловят», а потому что организационная система это «подсветит». Но вместо наказаний — поддержка и обучение. Каждый получает все необходимое для работы. Даже если разбил личный гаджет, поможем заменить. Сотрудник получает чистую зарплату и не использует свое имущество для работы. Это уважение к человеку.

— Вы мама троих детей и ни разу не уходили в декрет. Как Вам удается все совмещать?

— Для меня нет противоречия между материнством и работой. Все дело в дисциплине, в четких границах и рутине. У каждого ребенка свои кровать, шкаф, кружка, распорядок. Счастлива мама — счастливы дети. Я не верю в жертвенность как основу семейного благополучия. Стабильность, предсказуемость и комфорт важнее хаотичного самоотречения. Для меня это не подвиг — это осознанный выбор и умение организовать пространство своей жизни.

— Вы активно ведете соцсети. Почему?

— Соцсети — это наша визитная карточка в реальном времени. Заказчики видят, как мы работаем, как общаемся с подрядчиками, как выглядят объекты «до» и «после». Потенциальные сотрудники — как устроена наша внутренняя культура. У нас брендированная форма, она подписана, безопасные каски, качественные СИЗ. Мы участвуем в различных спортивных мероприятиях. Это не для галочки — это часть идентичности. И это работает — даже конкуренты замечают. Ребята с соседних строек подходят и спрашивают: «Как к вам устроиться?»

— Вы часто поднимаете тему финансовой грамотности. Почему это стало для Вас такой болью?

— Потому что без нее человек теряет контроль над своей жизнью. Студенты не знают, как оплатить коммуналку! В школе учат правилам поведения, но не учат строить личный бюджет, разбираться в кредитах, понимать правила накопления, понимать правило Парето — корректного накопления денег в бюджете. Мой главный совет новичкам звучит парадоксально: «Не спешите начинать бизнес». Сначала поработайте в нише, проживите день своего будущего бизнеса, просчитайте все — включая форс-мажоры. Если вы не умеете считать, даже содержание кофейни обернется долгами. Финансовая грамотность — это основа гражданской зрелости.

— Что дальше, какие цели впереди?

— Я учусь в строительном институте — это мое четвертое образование. Не останавливаюсь, потому что верю: знания — это инструмент влияния. Пока я влияю на жизни 35 человек — наших сотрудников и их семей. Но мои главные достижения, уверена, еще впереди. Я всегда учусь. Какими бы навыками ни обладала, какими бы инструментами ни владела, мне всегда есть чему учиться. И каждый день я этим занимаюсь.