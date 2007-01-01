Старший участковый Руслана Сафронова: меня любят дети, но боятся хулиганы

Как мы уже писали, 26 ноября медиахолдинг «Комосомольская правда – Калуга» отметил тех калужан, кто формировал информационную повестку в СМИ и соцсетях.

Мы продолжаем знакомить читателей с этими людьми.

В прошлом году старший лейтенант Сафронова по итогам опросов была признана лучшим участковым Калужской в области, а в этом году она признана медиаперсоной года в номинации «Служить и украшать»

Казалось бы, служба участкового – занятие для сильных мужчин, а не хрупких красавиц. Однако жизнь опровергает расхожие представления.

Служить и защищать Руслана мечтала еще со школьных лет, пример показывали знакомые взрослые правоохранители – серьезные, ответственные и решительные люди.

Но исполнить мечту решилась гораздо позже, когда уже закончила институт и отработала несколько лет на гражданской должности.

Вставать на должность было и интересно, и немного страшно – Руслана боялась, что не справится. Но шаг за шагом под присмотром зрелого наставника она впитывала необходимый опыт, училась общаться с людьми и решать повседневные задачи. Главное отличие службы от работы на «гражданке» - непредсказуемость, обстановка может меняться каждую минуту.

К слову сказать, сегодня штат участковых наполовину состоит из представительниц «слабого» пола, что было невозможно представить еще десяток лет назад. Оказалось, что твердость характера, целеустремленность и принципиальность гораздо важнее и действеннее чем грубая сила. А еще крайне важно найти свой подход к каждому человеку.

- Мы, прежде всего, живые люди, а потому не можем действовать как бездушные механизмы, выдавая мгновенные и безэмоциональные вердикты, - подчеркивает старший лейтенант Сафронова. - Формальные процедуры — лишь часть обязанностей. Каждая история уникальна и сложна, и наша задача — вникнуть в её суть, рассмотреть все обстоятельства и найти индивидуальное решение.

Сегодня Руслана уже старший участковый в опорном пункте «Старый торг» и отвечает за участок с численностью населения около 4000 человек.

- Хулиганы меня боятся, - признается старший лейтенант.

За шесть лет службы она научилась взаимодействовать и сотрудничать практически со всеми подразделениями полиции и убедилась, что опыт участкового позволяет работать в любом направлении. Но свою профессию она не променяет на другую.

- Нужно идти по выбранной стезе, шаг за шагом учиться, — убеждена она.

Чтобы стать профессионалом до конца, старший лейтенант Сафронова поступила на юридический факультет.

Напряженный служебный график не мешает ей быть заботливой любящей мамой – дома ждут восьмилетний сын и трехлетняя дочь.

- Эта премия для меня – не просто знак признания, - говорит Руслана Сафронова. – Это, в первую очередь, стимул еще больше учиться, развиваться и добросовестно работать.