Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Медицинская терминология. ВИЧ-информ
Новость дня Общество

Медицинская терминология. ВИЧ-информ

05.12, 12:23
0 241
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уважаемые читатели! Кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда врач объясняет что-то о заболевании, при этом употребляет множество медицинских терминов, что еще больше может запутать человека, не связанного с медициной…

Давайте разбираться вместе.

— ВИЧ — ​вирус иммунодефицита человека.

— Иммунодефицит — ​снижение сопротивляемости организма к болезням, ослабление иммунитета (совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с болезнетворными факторами. Это ​невосприимчивость к заболеванию: иммунитет реализуется через иммунную систему организма).

— Иммунная система (защитная) — ​обеспечивает защиту организма от чужеродных агентов.

— ВИЧ‑инфекция — ​инфекционное заболевание, вызывается вирусом иммунодефицита человека, который поражает иммунную ­систему организма. Заболевание протекает в несколько стадий (периодов).

— СПИД — ​синдром приобретенного ­иммунодефицита (последняя стадия ВИЧ‑инфекции), характеризуется развитием в организме человека оппортунистических болезней ввиду снижения сопротивляемости организма ­инфекциям (выраженного поражения иммунной системы).

— Оппортунистические болезни — ​заболевания, вызываемые микробами, с которыми здоровая иммунная система легко справляется. Развиваются на поздней стадии ВИЧ‑инфекции (в стадии СПИДа), когда иммунная система пациента уже ослаблена.

— Антиретровирусная терапия (АРТ) — ​современные лекарственные препараты для лечения ВИЧ‑инфекции, препятствуют размножению вируса в организме, снижая тем самым общее количество вируса в крови и сохраняя иммунную систему человека, что сдерживает прогрессирование болезни и улучшает качество жизни пациентов, предотвращает передачу ВИЧ от матери к ребенку внутриутробно, снижает риск заражения других людей.

— Положительный ВИЧ‑статус — ​есть вирус иммунодефицита в организме (человек болен ВИЧ‑инфекцией).

— Отрицательный ВИЧ‑статус — ​вируса иммунодефицита в организме нет (человек не болен ВИЧ‑инфекцией).

— Тест на антитела к ВИЧ — анализ крови на ВИЧ‑инфекцию, позволяет определить, есть ВИЧ‑инфекция в организме или нет.

— Инкубационный период (латентный) — ​интервал времени между моментом заражения ВИЧ до ответа организма на внедрение вируса (появление первых признаков заболевания или антител к ВИЧ), при ВИЧ‑инфекции длится в среднем от трех недель до шести месяцев.

— Вирусная нагрузка — ​количество вируса в крови. Определение вирусной нагрузки позволяет судить о стадии заболевания, его тяжести и эффективности лечения.

— Факторы риска заражения ВИЧ — ​жизненные ситуации или действия человека, которые могут привести к заражению ВИЧ‑инфекцией (употребление наркотиков любым способом, половые контакты без презерватива, беспорядочные половые связи, переливание крови или трансплантация органов, инвазивные (проникающие внутрь организма) медицинские и косметологические вмешательства).

— Бытовой контакт — ​происходящий в быту (прикосновение, рукопожатие, пользование ­общей посудой, санузлом, душем, постельным бельем; дверные ручки, монеты, поручни и др.). ВИЧ НЕ передается бытовым путем.

— Незащищенные половые контакты — ​­любые половые контакты без презерватива ­(высокий риск заражения ВИЧ).

Вооружайтесь знаниями и будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii9STDBiUUlDaTJNY1RnVVRabnV5ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiRFY4QjFzd202cFRlRVA0Q3NCUnhPeHEzRnNJSVB2dEo3Z1NWcHF0Y2RqbUppemFXTmpac2VuZGpIa09UdDhHdHdoT1haczFOWnlWVEg2a0Q1aXc1N0RvVUpuOG1ub1RRR290aEJ4S09HWnZwL3JNQkFQcC84VS8zMDlHQVZlOWlmd3VsWXlUVmpDYmZ0Z1ZIam9xMG1kcjhkbHd1ODlyNEk0d21yb05xQ3JGSnNia0tnL0srMlJ3clpVZndsVjlya1JpNDExQzM1M0dMb2xnbjI4dGZSdTRFUFZtb1ljYVJLMmEzUWxGc1JNeTYrYkxNOXhERmk0UnI0VGRtaTlmaVdTSGZpVlRaSGdUUUZlNjBEb0NseUdmbUtNZ0tNT0RxMWF5dndXK3dmMXhYbVVpQjBjNzNqdUd0dk5xZG4wSjE3Nk53TS9YcGNuTWFEamduVllYRngvQUx1SlhFWEdDa1JPazZINFUvYVlSaWpwbEVXSjVUNDduc3puS3NvT0lzT2xsNjdkdkFFMkd4WTl3MWoyNzN6eXNQdHpQcm1GMUsvSkQvNW9xemtRMGtNbTFaeGVxQzZwdzBMZlBxNEJMUCIsIm1hYyI6Ijc1NWFlNTFhOGJmNzNjYjhhMTYyZWIyZjBhZDY1ZTczZDBiNzcwNTU5YjU2MmFlNGFhMzQ1ZTMzOWJjNzBhMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndZM1M4SDhhYy96YnpkaFFKS2U5L1E9PSIsInZhbHVlIjoiTzZwTXVZeVZtMWN2U3RBZGQvS0l1aXdBeEI1TC9DUy81R0tCcWhHbThpbG9CeFZHblBvcjc1NkYrRExUeVEzaVIyVEpXamVYV1V1WG5Fdk5Wb3RFcVlCQ1NQSExWem5YZ0lvRkRyajdwdTF4KzR6RVYzMHlneFRSK0lwYnBYb3NXSGhaSHNrU0xzbXV3TndZUGtlY3kzeW9KWGVwMTlCenMzeHpLdG9DTEtVRzRMaXFkSlJBdzVEdGxXS1E4cjdGZFlKcUJ1MkpGZDU3YnlkY0V6eExtNTA3RVlja0tFSG1SU000YkI5TWFjU1FBOWZDRUNHTVNNMFVPbWdCQTgrMnZrNXNvV1VxTjZSbHJLQ3NmV1VpTjRQejk2KzFQOXBoTUM3amF0NEEyT2tzYkJlOFVpdW5waVYxbkJjRS9CR3FYcnVxN2tzcnNsazFqeTMzaEdUNlBha2VCN0U4L1ZxZkJORmo4UmEvbkpoNkxtT2FLS25GWi83anBOdndBL2JWSVJuVW8wLzFzT0RmWE16d1ZTMTlNT2cvZ2ZMeis3bjhMdzRtU0F2bm1XdjJFYkw2Mi90V2tHek1ybjBQeDc5Z0hXdnFRNGFOOTM0TFdSbFJlK1hvUUhseUtKUzRQeElkWmFMTWhRM0hVcU00S3g2ZzU5bE11Y2IzN0xDVlJuZHN5R2hhS1BtVHR1ZUJ5K0JPVlBVQXRuV3JxWklNTUlpcVZkNXo3WW5oeUZsUys2Rlp4WHQ4YUJXTXh1Y2M2M1h2RFNxU1lISitxSHV6bzdNd09IVXE3TnNvNDUyb3Rqbmhlb0FlbkZ2eGprY1FoNlVqZVhuK2tlUlFZWHhiTFA4dSIsIm1hYyI6IjA0Y2U3MTAyNDc0MDc1MTQ0MzY1ZmM5NGRiNGI3MDQwMmI5MDE2OTE5YTk3ZTJkYWYzMWViMTM2MTY0MjIzNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+