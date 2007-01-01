Медицинская терминология. ВИЧ-информ
Уважаемые читатели! Кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда врач объясняет что-то о заболевании, при этом употребляет множество медицинских терминов, что еще больше может запутать человека, не связанного с медициной…
Давайте разбираться вместе.
— ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
— Иммунодефицит — снижение сопротивляемости организма к болезням, ослабление иммунитета (совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с болезнетворными факторами. Это невосприимчивость к заболеванию: иммунитет реализуется через иммунную систему организма).
— Иммунная система (защитная) — обеспечивает защиту организма от чужеродных агентов.
— ВИЧ‑инфекция — инфекционное заболевание, вызывается вирусом иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма. Заболевание протекает в несколько стадий (периодов).
— СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита (последняя стадия ВИЧ‑инфекции), характеризуется развитием в организме человека оппортунистических болезней ввиду снижения сопротивляемости организма инфекциям (выраженного поражения иммунной системы).
— Оппортунистические болезни — заболевания, вызываемые микробами, с которыми здоровая иммунная система легко справляется. Развиваются на поздней стадии ВИЧ‑инфекции (в стадии СПИДа), когда иммунная система пациента уже ослаблена.
— Антиретровирусная терапия (АРТ) — современные лекарственные препараты для лечения ВИЧ‑инфекции, препятствуют размножению вируса в организме, снижая тем самым общее количество вируса в крови и сохраняя иммунную систему человека, что сдерживает прогрессирование болезни и улучшает качество жизни пациентов, предотвращает передачу ВИЧ от матери к ребенку внутриутробно, снижает риск заражения других людей.
— Положительный ВИЧ‑статус — есть вирус иммунодефицита в организме (человек болен ВИЧ‑инфекцией).
— Отрицательный ВИЧ‑статус — вируса иммунодефицита в организме нет (человек не болен ВИЧ‑инфекцией).
— Тест на антитела к ВИЧ — анализ крови на ВИЧ‑инфекцию, позволяет определить, есть ВИЧ‑инфекция в организме или нет.
— Инкубационный период (латентный) — интервал времени между моментом заражения ВИЧ до ответа организма на внедрение вируса (появление первых признаков заболевания или антител к ВИЧ), при ВИЧ‑инфекции длится в среднем от трех недель до шести месяцев.
— Вирусная нагрузка — количество вируса в крови. Определение вирусной нагрузки позволяет судить о стадии заболевания, его тяжести и эффективности лечения.
— Факторы риска заражения ВИЧ — жизненные ситуации или действия человека, которые могут привести к заражению ВИЧ‑инфекцией (употребление наркотиков любым способом, половые контакты без презерватива, беспорядочные половые связи, переливание крови или трансплантация органов, инвазивные (проникающие внутрь организма) медицинские и косметологические вмешательства).
— Бытовой контакт — происходящий в быту (прикосновение, рукопожатие, пользование общей посудой, санузлом, душем, постельным бельем; дверные ручки, монеты, поручни и др.). ВИЧ НЕ передается бытовым путем.
— Незащищенные половые контакты — любые половые контакты без презерватива (высокий риск заражения ВИЧ).
Вооружайтесь знаниями и будьте здоровы!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.