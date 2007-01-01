Афиша Обнинск
В Калужской области выросла средняя зарплата

Дмитрий Ивьев
05.12, 11:15
1 905
В сентябре нынешнего года она составила 87 752 рубля, сообщили 4 декабря в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с августом зарплата увеличилась на 2,8%. За год рост составил 13,7%.

Самые высокие доходы в Калужской области в сентябре 2025 года были в страховании и финансах (145 тысяч рублей), в строительстве (115 тысяч), на обрабатывающих производствах (106 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (104 тысячи).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 81 636 рублей.

