Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области завалы от вырубки леса угрожают дорогам и канавам
Общество

В Калужской области завалы от вырубки леса угрожают дорогам и канавам

Евгения Родионова
05.12, 11:46
0 371
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 4 декабря, жительница Калужской области сообщила о нарушении организации вырубки леса в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, организации, которые ведут вырубку леса, оставляют кучи гниющей древесины вдоль дороги.

— На протяжении последних лет вдоль дороги деревни Александровка - СНТ «Берёзка» проводится вырубка леса. После вырубки лесхоз обязан проверять состояние делянки (что он, по их словам, якобы делает). Но организации, ведущие вырубку, часть леса сбрасывают вдоль дороги - на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих муниципалитету. Горы гниющего леса частично сброшены в полосе отвода дороги, где по нормам содержания дорог пятого класса вообще ничего находиться не должно. Гниющий в полосе отвода дороги лес перекрывает водоотводящие канавы, при сильном дожде и таянии снега поднявшаяся вода размывает дорогу, - написала женщина.

В Администрации Медынского района сообщили, что выедут на указанный участок дороги для обследования.

— При установлении факта порчи муниципального имущества (дороги) направим уведомление в Медынское лесничество о необходимости проведения восстановления дорожного полотна, - добавили в органе местного самоуправления.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNzNjUzMG5nY1lhdUlNRHlzbUcwY1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFBWbE9PN2t2K25qbjQ0L2lxUFMxbkZIWFFqWWRyc1h6T1FLTlJ1WVVBWGtEb0xVMHlnNmpYZk1VOWxranRMeFN2d3I0NHpaVFMvVGg3eldlZ3VBMEp1b3NqQW82b1Q1MHNSeGJNelBVd0hyYlNrbjQxeFhWWEJCU2M3dVMzcDM4Zjh3NFlPczlkemtTTWJ6R0djOVZqQkRrL1lNS2ExNlF6aE1qVUdqNWs2NTNLaGlYdFczOU1OVmpQcW5FZlNXYlVyWE9HMXNtOFg3YkNsVloyUHRQQlpJdXBseDBLSzRYaUpZMmdnVStGUFFXSU1QS2pQajdSbDNQTGJYYUM3NVBnS2RyY0hzOXJLalZLYk1iUk44bnlVeXNzdE5zNjdSUkJDRUJaZ1IrQXlNVnZ4aWlSZksvYW9sUlpoVGVqQ1FzS01VQk51cTJUcWVnNWw4ekQ1R0Fib1NlaGZFUjZFZFZtdS8rZ3I3WEhqMU1VcW9ab3oxdWo2bTZUMktlUlpBRytWVE9QejQ2UHkwUzlUdkNZeUdMMXNZdXpHc0VMb0IrTkZtT3RUdFN4MTdqQURxYlpXcUZiM1RsQnVoQXdkQiIsIm1hYyI6IjEyYjA5MWEzYzFlNjI5YTBkMjkyZDQ3YTIxNjY1NzY0MmE0ZGE0M2M0NDAxNGZkYmJjYzIzZWNkZDZkNmRmYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitYcFN4S1huUGJzcmUrUGZycTFCeVE9PSIsInZhbHVlIjoic1g4akJOUUNwbFYrT3p1aGt4LytsdDNERU9xbSt5YndLQU5iamlONUxWV0U2N3BhQ2FXQnJteXQyOUlveU91TGxsWGlyUVFkK3JSUmVCcENVN2lveEwyMEVINC9RWlVJOHhjb21ZcjJnRnA1Y3JxMUtQZWYyc05RWFFIU1g5dlRkTVppZkRTcDg2NWprVS8weFJJZkE0cVJLZHRIK0RrWmkrTmNxd0VERFp6N0pxMndBbXNZUFRycTdaWWpSNExKaFpnTkRQU3g5OTVOTlRtRkRTVDBpczRyUXpBeWcxN2h2V2lWWkRybE41Zk53WGdGOHAvRERHeGNhaUMvdEVlY3ZOQjJmZ1BtTjdRUDVFUkc2ZFFCZ3A2ZjZtRkFKS2x2cC82NTFwWGE1S3hLaXRJYkxDYmwvSm1KUFhGb3hCaXNLWS9qL05EcTExQmxMejVFaCtPUDR5cEhaKy9wUHBmN3h3NVQxTWwyUjAxOUpaWFNmOFoxSkk0WG5NZUx6L2tSMlNiQjRQOGExSU5MSVJlNWJLdnlZQkRNYzBwR2xpc09WSGhJNmZSRHBFYTI2N0RRV0ZORHNUODIzeUNHL29iR0dOd05VK2VQcHhHOEswR2FlSG1jblkvR2pwV01VMFp5TjE4SERucTdxNXNUOEdIZEZ0VmNwR2YxMUhaUkVpTFFjT01YZ3Z5TGp2dnNUTVpXT1NJYVlxVk1nVjNQb2tOL0lOR0VhR3NPSE5Pck9Xck9GUG5GUzVGcDNkVzRTWEFIRlg1MUJwOHF6WWRFVm9sSnIzcTNweDhXc2J2Um5KeUZaYU5VTnhDVWZ5V0E2Q0lDYWt0MnRLY0FhRG9nUkZpOSIsIm1hYyI6IjE4NjMwYWRhNjYzYjJkOTkxOWY4YzQ4M2IxNzVhZjI0MWM3NmEwMTFkZDhkMGI2NWIxY2ZlNWQwNzEzMDkwZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+