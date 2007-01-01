В Калужской области завалы от вырубки леса угрожают дорогам и канавам

В четверг, 4 декабря, жительница Калужской области сообщила о нарушении организации вырубки леса в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, организации, которые ведут вырубку леса, оставляют кучи гниющей древесины вдоль дороги.

— На протяжении последних лет вдоль дороги деревни Александровка - СНТ «Берёзка» проводится вырубка леса. После вырубки лесхоз обязан проверять состояние делянки (что он, по их словам, якобы делает). Но организации, ведущие вырубку, часть леса сбрасывают вдоль дороги - на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих муниципалитету. Горы гниющего леса частично сброшены в полосе отвода дороги, где по нормам содержания дорог пятого класса вообще ничего находиться не должно. Гниющий в полосе отвода дороги лес перекрывает водоотводящие канавы, при сильном дожде и таянии снега поднявшаяся вода размывает дорогу, - написала женщина.

В Администрации Медынского района сообщили, что выедут на указанный участок дороги для обследования.

— При установлении факта порчи муниципального имущества (дороги) направим уведомление в Медынское лесничество о необходимости проведения восстановления дорожного полотна, - добавили в органе местного самоуправления.