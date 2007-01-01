Как учитель английского из Калуги возглавила HR иностранного завода

Руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова стала победителем премии «Медиаперсона года-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга».

На «Фуяо» Дарья работает с самого открытия завода, за 11 лет прошла путь от ассистента до руководителя, совмещая карьеру с любовью к семье, спорту и творчеству.

— Дарья, вы успешный HR руководитель на крупном иностранном предприятии, но по образованию вы лингвист. Что заставило сменить сферу деятельности?

— После школы я мечтала о психологии или дизайне, но мама-педагог, закончила иняз, убедила меня: «С языком без куска хлеба не останешься». Я послушала, поступила на английский и французский в КГУ. Способности к языкам были, но призвания — нет. Год проработала учителем, полгода — переводчиком, затем вышла замуж и ушла в декрет.

Именно тогда всерьез задумалась: «А мое ли это?» У мамы педагогика — призвание, а у меня душа не лежала. Я изучила в интернете список современных профессий и выбрала HR. Прошла курсы, стала искать работу. И тут муж говорит: «Открывается китайский завод». Я сразу подумала: «Буду там работать!» И когда увидела вакансию ассистента отдела, позвонила.

— Вас сразу взяли?

— Я прошла собеседование на английском и получила предложение… в отдел продаж. Внутри все перевернулось: я же мечтала о кадрах! Но работа была нужна, и я согласилась. Завод тогда только строился. Мы изучали документацию, ездили на стройплощадку в резиновых сапогах. Честно, были сомнения: «Не мое». Но муж поддерживал: «Не спеши, попробуй».

И буквально через месяц сотрудница, занимавшаяся наймом, сказала, что ей тяжело. Я предложила свою помощь, поговорила с директором-китаянкой, которая приехала открывать завод. Сказала ей, что мечтала о кадрах. А она ответила: «Люблю, когда мечты сбываются. Иди». Так я стала ассистентом по найму.

— Вы сразу поняли, что это ваша сфера?

— Да! Мы массово набирали сотрудников, запускали производство. И мне это было по душе. Я прошла путь от ассистента до руководителя отдела персонала, попробовав разные направления: найм, обучение, коммуникации. Здесь нужно быть хорошим психологом, чтобы находить подход к людям. Английский очень помог в общении с китайскими специалистами. Сейчас мы берем на практику студентов-переводчиков из КГУ — это отличный старт для их карьеры. Они нарабатывают языковую базу, а многие впоследствии переходят в другие отделы, например, в отдел качества. Для многих «Фуяо», действительно, стал стартовой площадкой.

— А что нового происходит на «Фуяо» сегодня?

— Заводу уже 12 лет, пришло время выходить на новый уровень. В прошлом году мы с директором ездили в Китай: я общалась с HR коллегами, он — с техническим руководством. В результате к нам приехали специалисты, привезли модернизированное оборудование. И сейчас мы активно обновляем производство. А я взялась за улучшение условий труда: ремонтируем бытовые помещения, обустраиваем зону отдыха, обновляем переговорные комнаты.

— Дарья, ваша жизнь не ограничивается работой. Вы любите спорт, танцы, фотографию и активно путешествуете с семьей. Где побывали в этом году?

— Да, жизнь активная! В этом году было путешествие в Калмыкию, потом поехали в Пятигорск и Кисловодск, а также в любимые Архыз и Домбай. Летом съездили на рок-фестиваль под Ижевском. В спортивном плане год тоже был насыщенным: много поездок на забеги в Питер, Нижний Новгород, Обнинск.

А на зимние праздники у нас традиция — посещать новогодние столицы. В этом году это Рязань. Планируем поехать, тем более что там как раз будет проходить биатлон, а мы активные болельщики. От Калуги всего 4,5 часа на машине. Поедем всей семьей: я, муж, дочка Кира и моя мама. Думаю, в Рязани будет красиво!

— Как вы все успеваете, в чем ваш секрет тайм-менеджмента?

— Дела можно делать размазывая, а можно очень компактно. Если все распланировано и организовано, то успеваешь многое. Я сторонник все записывать на бумаге. Поэтому план у меня не только в голове, но и в ежедневнике, плюс напоминалки в телефоне.

Я пользуюсь хорошей психологической практикой — делю все дела на группы: срочные важные, срочные неважные, несрочные важные и неважные несрочные. Стараюсь все фиксировать и в течение дня быстро вносить изменения. Когда план четкий, появляется время и на семью, и на увлечения. Голову нужно периодически разгружать. Для меня лучший отдых — смена деятельности. Вечерняя пробежка с мужем помогает и отдохнуть, и что-то обсудить.

— И последний вопрос. За что вы любите свою профессию?

— Это работа с людьми. Иногда, конечно, хочется тишины, тогда мы уезжаем с семьей в отпуск в горы. Но в целом HR — это постоянное движение, развитие, обмен энергией. Молодежь приходит с новым мышлением, свежими идеями, я от них заряжаюсь. Работа не дает «покрыться мхом».

Завод — это живой организм, где постоянно что-то меняется, улучшается, рождаются новые задачи. Всегда есть инициативы, предложения как сделать лучше. Поэтому здесь никогда не бывает скучно. И я точно не променяю эту профессию ни на какую другую.