Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стало известно, как вырастет прожиточный минимум в Калужской области
Новость дня Общество

Стало известно, как вырастет прожиточный минимум в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.12, 09:30
0 197
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Правительство Калужской области утвердило новые значения прожиточного минимума на 2026 год. Согласно постановлению правительства № 762 от 4 декабря, с 1 января будущего года минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения основных жизненных потребностей, увеличится для всех категорий населения.

Так, на душу населения прожиточный минимум составит 18 181 рубль - это на 1 157 рублей больше, чем в 2025 году (17 024 рубля).

Для трудоспособных граждан планка поднимется до 19 817 рублей (в 2025 году - 18 556 рублей). 

Для пенсионеров - до 15 636 рублей (ранее - 14 641 рубль). 

Для детей - до 17 636 рублей против 16 513 рублей в текущем году.

Рост прожиточного минимума повлияет на размеры социальных выплат, пособий и других мер поддержки, которые привязаны к этому показателю.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFZcnYyaW1GS3hjZDBqQkh1a1VKN2c9PSIsInZhbHVlIjoiMFM5R1g1TnJIOGNLUW50aXhTTllaMkMvdEFpcVBvMmxNUlZyajlmckwzVHpHZGoxZGhYS3MvK2RKWmJlb2hsSjF0c3lZVXExL3FiMmxEcUYvRWZ6NDYyd2RpWm9HWFhPMkd2TGtLSk9wZ0UxTVRhYTBBQlpyZ2drTUxoNTZQVEpXcXFMei82bEpKemtkWVpUYTFNZU44Y0ZVdVRnOWhzRDNMTTVXaUFrNlJWR2xzbHQwMysrWC9XSWJnQUlGQ0tZWjFaUlZhVmp4UFVVKy9tbDRWS3R0THhOVXRaY3pyd2dYSXlGVEJWSkpQNHBmNEM1eGlGeGhLVWNUUHc3R1VZMmluM1ZyMjA1NTA5UzVURktLOTZNYng0TlVuVGluVzdXY3FUTjBuekJYbjE4cDMwLzBRaXlHWnBzMjkxb0xxRDhuc0tPMzRhMVNaREgva3dCRDVxQlNQdnl0VmxybmhKOGV0MFA4dWVxSno2ci9aT0h6YmlJVFJxek9VK3JpSVZVM2RZWFlYYzZWYWNXUUZDNFZwRFVMaVJXREUrdC8yelMxM3RWTkxpUlNOYzFCYmowYWpNbnRadndBanl6YWFzSSIsIm1hYyI6ImE1OTIwOGU1NGQ4ODliOTNiNWMzMGEwNGIxMDdjOTA4MzI0YzcxOTZmZDYzOTk5NGRhZWJiMjE1ZGRiZDRlOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxUUERveGFBeTA1STVkcG9uMlVUSGc9PSIsInZhbHVlIjoiNk1MZlF1TCtQVDM3bFZTZ2NKY1duRHZkcTV3TlN6LzJzcTlFMjRyV3IvWmFGRklzMFp5dmxhUnI2YjdZbTNlenZlUms4WWpiN0xmVXdvTW1CT21MRWxaalZvV2VRQUpPTjR3UnJGMEZRZ2dacitQdmF0NFROY0xvYTZTeThxYjlZRXQ4WENwRzR2VzNrdHR4ZkFRSXFDeDlFVWRQbnk3UGlkeHBKcnRqY2NDOTBuZmdFT3N3eWlXRGl1NEs1YzVhZnJUKzFObmp3N2wwcmdXcmppeFhUZ0x0T0dUMzl2WGMxTTdZemVLMmMwZElIbjNMeXE0SzEzbTZ2eCtOQTU1Q2ZrUmlucUdZV0pkTnJEekFxRjVQeHh3Rm0yVjlTMzR3K0wrWS9WN3RRbnVDZnFNcVRneGh1Y3RVYVJXRHBlTjlVVmdDcGV3NjBvRlo2MDJYMFo1RHpMMXE4cUpOWEZicURMZzRKamUzcTU5dStVUEI1Smg4anZ2OTI5SFVrUGxPV2h3YkJ6OWhxWHhKZWZHaGQyUkhiamZnQTNuMVVoeElXZysvWVdjL085ZkE4T1BpVVhSODhxbmZNOE1ERS9ucm9Kd2tNMjhIV2Jid1JDelpkZEpPSElSc0tRamh0U2p6VDVxOE9zcWxib0c4eWttQlZhMkZTYXpkaHVmaUs2Sy9ZMWV2NEJ1UFJ5Y3k0WFV0SkVubUdQWTVqUVRDbHFtZmhOWkR4dEttYU1hZ3NQRkh5SFpBL1VnZWZETFN1bk4yUUhUZUpOeFNqL2F4RTFUMjVaT0N5N2oydU5VdEIwZXg1ZmJWOVRwazN2aXFuYmQwNkV6Sks4a05tT05mMTRNciIsIm1hYyI6IjNjOWIyMGEwMThjNWRhZjhjNzUzMjEwZDExYzQzNzdiNmU1MTQ3Y2ZjNDljODljY2U5Njg5YzllMjAyYjI4YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+