Стало известно, как вырастет прожиточный минимум в Калужской области

Правительство Калужской области утвердило новые значения прожиточного минимума на 2026 год. Согласно постановлению правительства № 762 от 4 декабря, с 1 января будущего года минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения основных жизненных потребностей, увеличится для всех категорий населения.

Так, на душу населения прожиточный минимум составит 18 181 рубль - это на 1 157 рублей больше, чем в 2025 году (17 024 рубля).

Для трудоспособных граждан планка поднимется до 19 817 рублей (в 2025 году - 18 556 рублей).

Для пенсионеров - до 15 636 рублей (ранее - 14 641 рубль).

Для детей - до 17 636 рублей против 16 513 рублей в текущем году.

Рост прожиточного минимума повлияет на размеры социальных выплат, пособий и других мер поддержки, которые привязаны к этому показателю.