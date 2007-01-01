Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужанин погасил почти 240 тысяч рублей долгов, чтобы уехать в отпуск за границу
Общество

Калужанин погасил почти 240 тысяч рублей долгов, чтобы уехать в отпуск за границу

Дмитрий Ивьев
05.12, 09:25
Житель Дзержинского района Калужской области расплатился с четырьмя кредитами - всего на 239 тысяч рублей - только после того, как судебные приставы запретили ему выезжать за границу, сообщили 5 декабря в региональном УФССП.

Мужчина долгое время игнорировал требования об оплате, и тогда приставы ввели против него ограничения, включая запрет на выезд из России. Как выяснилось, он планировал поездку к родственникам в одну из стран Средней Азии - и понял, что без погашения долгов поездка сорвётся.

Чтобы снять запрет и спокойно отправиться в путь, он не только полностью оплатил кредиты, но и оплатил исполнительный сбор за просрочку.

