Каждый третий калужанин сталкивался с конфликтами из-за графика отпусков

Почти треть работающих жителей Калужской области (29%) сталкивались с разногласиями в коллективе при согласовании дат отпусков. Об этом сообщается 5 декабря в исследовании SuperJob.

Большинство - 64% - легко договариваются с коллегами и выбирают удобное время без споров. Однако у 27% сотрудников возникают трения, которые они решают сами, а ещё 2% вынуждены обращаться за помощью к руководству или кадровикам.

Особенно остро вопрос стоит у женщин: о конфликтах сообщили 34% из них, тогда как среди мужчин таких - 24%. Чаще всего споры возникают в возрастной группе 35-45 лет - с этим сталкиваются 36% респондентов. При этом молодёжь до 35 лет оказалась самой бесконфликтной - у неё меньше всего разногласий по поводу отпускного графика.

Напомним, график отпусков - обязательный документ, и многие компании уже утвердили его на 2026 год. Эксперты рекомендуют обсуждать пожелания заранее, чтобы избежать недопонимания в коллективе.

