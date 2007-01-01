880 квартир в Калуге обеспечили домашним интернетом Билайна с высокой скоростью

Сотовый оператор Билайн подключил 880 квартир в микрорайоне Веснушки на правом берегу в Калуге к домашнему интернету по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks – «Гигабитная пассивная оптическая сеть»).

Инженеры провели работы в ЖК по адресам ул. Минская, 9, 11, 12, 31, 32 и 38. До каждой квартиры специалисты протянули тонкие оптические кабели, идущие от общего кабеля, расположенного на этаже. Таким образом, сигнал доставляется непосредственно до пользователя, не задерживаясь на промежуточных звеньях, например, коммутаторах. Именно благодаря этому клиентам Билайна доступно стабильное подключение с высокой скоростью.

Кроме того, GPON открывает больше возможностей для комплексных сервисов: «умного дома», цифрового телевидения высокой четкости, облачных решений и удаленной работы. Технология позволяет использовать сразу несколько устройств без риска замедления скорости. Помимо этого, GPON отличается надежностью соединения, что сводит к минимуму зависимость от внешних условий, таких как отключение электричества.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Семин:

«Современные жилые комплексы — это не только комфортные квартиры, но и качественная цифровая инфраструктура. GPON дает жителям густонаселенных районов возможность использовать все преимущества высоких скоростей: смотреть фильмы в высоком разрешении, работать и учиться онлайн, управлять «умным домом». Эта технология особенно важна сегодня, когда все больше повседневных задач решается через интернет — от рабочих совещаний и банковских операций до онлайн-сервисов для семьи и бизнеса».