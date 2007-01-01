Работа по совершенствованию законодательства о поддержке участников СВО продолжается

На четвертом заседании первой сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты приняли ряд важных законов.

Региональное законодательство было скорректировано таким образом, что дети участников СВО смогут получать бесплатное двухразовое горячее питание вплоть до начала учебного года следующего за годом завершения специальной военной операции.

Принят депутатами областного парламента и закон, закрепляющий льготы при посещении государственных учреждений культуры Калужской области для участников СВО и членов их семей. Речь идет о праве на бесплатное посещение кинозалов и зрелищных мероприятий, такие льготы предоставлялись и ранее, но определялись локальными нормативными актами. Теперь они закреплены на региональном уровне.

- Эта работа ведется в соответствии со Стандартом предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Центральном федеральном округе, - отметил, комментируя вопрос, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.