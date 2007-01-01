Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Инициативы «Единой России» учтены в итоговом варианте областного бюджета
Общество

Инициативы «Единой России» учтены в итоговом варианте областного бюджета

4 декабря на заседании сессии Законодательного Собрания принят областной бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
04.12, 13:33
0 228
В 2026 году доходы региональной казны составят – 112 млрд 648 млн рублей. Расходы – 115 млрд 176 млн рублей.

На развитие общего и дополнительного образования направят - 24 млрд 595 млн. рублей.

На развитие здравоохранения - 18 млрд 713 млн рублей.

На социальную поддержку граждан - 11 млрд 534 млн рублей.

На развитие культуры - 2 млрд  613 млн рублей.

На развитие физической культуры и спорта - 3 млрд 469 млн рублей.

На развитие сельского хозяйства - 2 млрд 515 млн рублей.

На комплексное развитие сельских территорий - 917 млн рублей.

На развитие дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и повышение безопасности дорожного движения -12 млрд 537 млн рублей.

В итоговом варианте закона об областном бюджете учтены и инициативы фракции «Единая Россия» об увеличении финансирования механизма инициативного бюджетирования на 70 млн рублей, о выделении дополнительных 20 млн рублей на подготовку к отопительному сезону и 100 млн рублей на выплаты в виде сертификата на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Напомним, что с этими инициативами на бюджетных слушаниях выступал председатель парламента Геннадий Новосельцев.

- Хочу поблагодарить губернатора Владислава Шапшу и весь экономический блок за проделанную работу. Цифры позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Работа по привлечению инвесторов продолжается. Впереди работа по исполнению областного бюджета, - сказал, подводя итоги, Геннадий Новосельцев.

