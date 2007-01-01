Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Погода удивит жителей Калуги

Дмитрий Ивьев
04.12, 09:28
0 726
В первые 10 дней декабря температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов.

Такая погода соответствует началу ноября, сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Разброс температуры воздуха предполагается от минус 2 до плюс 2 градусов, - пояснила она. - Осадки ожидаются небольшие и в смешанном виде – от мокрого снега до дождя.

Инкина напомнила, что первый день теплой зимы 2024 года Калуга встречала под снегом в 7 сантиметров.

