Погода удивит жителей Калуги

В первые 10 дней декабря температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов.

Такая погода соответствует началу ноября, сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Разброс температуры воздуха предполагается от минус 2 до плюс 2 градусов, - пояснила она. - Осадки ожидаются небольшие и в смешанном виде – от мокрого снега до дождя.

Инкина напомнила, что первый день теплой зимы 2024 года Калуга встречала под снегом в 7 сантиметров.