В Калужской области законсервировали старинную церковь

В ноябре завершились работы в селе Щелканово Юхновского района. Там находится церковь XVIII века. Заказчиком работ выступала Калужская Епархия Русской Православной Церкви, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Противоаварийные и консервационные работы выполнены в рамках Федеральной программы консервации объектов культурного наследия. Программа реализуется при поддержке Министерства культуры России, её цель - остановить разрушение исторических зданий и подготовить их к дальнейшей реставрации, - пояснил он.

Церковь относится к центрическим пятикупольным постройкам середины XVIII века. Основой всей несущей конструкции храма являются четыре мощных пилона, на которые опирается основной центральный объем и своды притворов. Все перекрытия в храме сводчатые и выполнены в кирпиче. Храм имел калориферное отопление, печи располагались в помещениях под храмом, а дымоходы проложены под полом и в теле четырех пилонов. Храм выполнен в стилях барокко и неоклассицизм.

Роспись внутреннего интерьера храма не сохранилась, за исключением фрески Успения Пресвятой Богородицы.

Как предполагают исследователи, собор в Щелканово имеет много общего с проектами столичных сооружений, принадлежащих П.А. Трезини. Анализ сохранившихся материалов по пятикупольным соборным храмам первой половины – середины XVIII века говорит о том, что в основу сооружения щелкановского собора, возможно, был положен проект Петербургского происхождения.