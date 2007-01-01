Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области законсервировали старинную церковь
Общество

В Калужской области законсервировали старинную церковь

Дмитрий Ивьев
04.12, 08:50
0 698
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ноябре завершились работы в селе Щелканово Юхновского района. Там находится церковь XVIII века. Заказчиком работ выступала Калужская Епархия Русской Православной Церкви, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Противоаварийные и консервационные работы выполнены в рамках Федеральной программы консервации объектов культурного наследия. Программа реализуется при поддержке Министерства культуры России, её цель - остановить разрушение исторических зданий и подготовить их к дальнейшей реставрации, - пояснил он.

Церковь относится к центрическим пятикупольным постройкам середины XVIII века. Основой всей несущей конструкции храма являются четыре мощных пилона, на которые опирается основной центральный объем и своды притворов. Все перекрытия в храме сводчатые и выполнены в кирпиче. Храм имел калориферное отопление, печи располагались в помещениях под храмом, а дымоходы проложены под полом и в теле четырех пилонов. Храм выполнен в стилях барокко и неоклассицизм.

Роспись внутреннего интерьера храма не сохранилась, за исключением фрески Успения Пресвятой Богородицы.

Как предполагают исследователи, собор в Щелканово имеет много общего с проектами столичных сооружений, принадлежащих П.А. Трезини. Анализ сохранившихся материалов по пятикупольным соборным храмам первой половины – середины XVIII века говорит о том, что в основу сооружения щелкановского собора, возможно, был положен проект Петербургского происхождения.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpHQm8xc1dqdVFkRmdkeVUvL1A5dHc9PSIsInZhbHVlIjoibGhUTzhCZE55RnpDMzJqUE90eExZNitjT0Y2c1M1ZU5MNEhRbHpTSCtRTWozcngyWU0xeGJhUTBTcldBaWlrVVE2dS8rajZNL2wrczhaZ0Z0Y2czUEsvdkNpL0MzeExUY3lkV3hUY2xaMDMwRzFLaUwwMnNVRG5VbGRJcEx4UThnTyt4UWRRZ0xmQkNmdXdKeUJKMFYrOEZWNUllMWs1ZHN6R1BRSC95c0xzRmZNS2ttcnhWRWhTSG5IUGtOb3Z5dERYcmtNSmtBQ0FZeGZxMHdteExRZjBoWUZBazRaRk9YMmtQd1Y5NTRpREI3RkdpcEFSNHFQWnYxeVpHQ1B5Sk11bFhxaDE3bGU4YW1RMTkyUVBoKzNJT1pMOG1XV1NiUVdJeTV2eTgxTENYSEJhd1BKN0lJa1M1aDR4UldCUUFkdTM3MXNYYllxOFpUbFBna01kNlVYQklUSUhIcEZROXp5VUlvaTE2Mms5a3VheHlGUkhSQXFoV3cwMkc4NTJRK3pnb0JLa0kzTU5SV3BWUU96MTAxNkZ1MWxyV3l3RmNxMGFMRWlOQ3BQSU5EMU5scC9SaE12TU5OYzluNC9UKyIsIm1hYyI6ImI2ZDZjOWM1NTM4NTVlZGZlZmQ2MzJmYmQ1NzkyNDY4N2ZlMDhiYTQ3NjVhYTNkZWQ2NGU4OWYzMmM0ZmI1MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjkxN0x4aXhON0JhcDEvTEhiaHhNaXc9PSIsInZhbHVlIjoiL05VMmhlNmV0M0Y5K3YvL21TMlBjMzdBT21tM1pYUHNVL0JDbk5YSEhuWW9NL2lyb0s3aHVkVEZ5VmZDRnV3MnJBVUJhT043bjZvcXhxVEphamZtUVdTUmxxUGpURjk1VXI3aFFVdUxGUDdRd0hsQWwzeGJmK2Z1d0lYMWNpYTNlNDNsYnZ1UURnZTJiVXRWNTlDUHJTcjRNR3pxMFdDYzg3dDVJMm0vcGJQek8yMGV0blJkbFMvcWVtdHMxa2w0Q2ZFWmthbTZ4eVRpMWhOQStqM2ZGYWRlQUJjbzFNT0JJc3dDRHI5ZUJxc205emZYRXhFQ3BJMTNkWWszNzZXb1YxQU1oc3J6VEVlNERaNFFWLy9valNKbFh0cFhSSUJPK05vMHJDbU9yaUtYZG5rQk9qaGpVQVFEdlhKbE1hWDFLdkhVak1Da3ovanFvQ3krRTA0aGlONVNzMGlkaUUvMVJsNUhoWEh1RVdoN0JHdmVrVktpTlN1ZG9IY09VbVA2VFJ0TS9YSklVTStVS2h2UHdCVU9KRitJVmJXcHozbmJmTkFzSGs4ZFZOUFh3TzJHT0dEc0xVWEJtRzVyOW15T1hwMm9yNUV3ekdzWDJwdEJZUXUydzB4NFhvREQ3MjBsSjd4aWluZEl0WjA3aXZzbXdDTUdVTlNEbEQybHlkK3pzazZmUjNLQ1RId0wrZGljQjYzZWpJN1FPR1JPY2ErQTJEcHRncWk3RW5qSG9Mb2ZiUDBWMXdPZGNtUzNoNDFxUnAxMDVtb2FNUm5SSndUQW1oOHZScDFCK2dBNmV1YzV3RURqS2E5M2FkejhEY0lFbGsxRDd6MVRtbkw2NW9jWCIsIm1hYyI6IjEzNWRjOTdkNGZkYjA0NmViNDJmMmRjZTgxNTljMjMzM2Y4ZjFkYmEwMjYxYWQwNGVkYTdlN2M1NWM0YzNiMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+