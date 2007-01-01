Ветеран СВО Никита Давыдкин: «Сегодняшняя молодежь лучше нас»

Знакомим с одним из обладателей премии «Медиаперсона года – 2025»

Как мы уже писали, 26 ноября медиахолдинг «Комосомольская правда – Калуга» отметил тех калужан, кто формировал информационную повестку в СМИ и соцсетях.

Мы продолжаем знакомить читателей с этими людьми.

Получив два высших образования, пройдя огонь тяжелых боев на СВО, он возглавил Областной молодежный центр в Калуге. В этом году Никита Давыдкин признан медиаперсоной года в номинации «Пример поколений»

Никита вырос в семье, где служение Родине было традицией: его дед воевал с фашистами, а отец служил в спецназе. Хотя юноша не планировал продолжать династию, дух патриотизма и воля к борьбе были заложены с детства — он серьёзно занимался дзюдо и самбо, а армейскую службу прошёл в мотострелковой бригаде.

После армии жизнь складывалась успешно: два высших образования открывали блестящие карьерные перспективы. Однако в феврале 2022 года всё изменилось – Россия начала СВО.

- Ни один военный конфликт не обошёл нашу семью, — говорит Никита. — Я понял, что настал и мой черёд.

Осенью 2022 года он подписал контракт и в составе группы земляков отправился на формирование. Из Калуги выехало 16 человек, решивших служить вместе.

После краткой подготовки на полигоне их подразделение было направлено на передовую.

- Учебного времени почти не дали, — вспоминает Никита. — Боевое слаживание проходили в реальных условиях.

Калужане вошли в состав штурмовой роты мотострелковой бригады.

По пути на позиции в Первомайске они неожиданно встретили земляков-волонтёров. Благодаря их помощи бойцы вскоре получили современные бронежилеты и шлемы — снаряжение, которое позже не раз спасёт жизни.

На передовой пришлось своими силами обустраивать быт и держать оборону. А после позиционных боёв роту перебросили на Харьковское направление.

Там однажды во время разведки группа попала в засаду.

- Мы провели в окружении семь часов, — говорит Никита. — Вырваться помог командир, рискнувший вывести на прямую наводку танк.

Группа избежала фатальных потерь, но сам Никита получил серьёзную контузию.

После госпиталя и реабилитации он вернулся в роту — но война уже изменилась.

- Небо заполнили дроны, любой выход становился смертельным риском, — вспоминает он.

Во время одного из заданий группа попала под кассетный удар. Никита получил 42 ранения, но снова выжил — во многом благодаря бронежилету от земляков.

После длительного лечения врачебная комиссия приняла решение о демобилизации. Возвращение к мирной жизни далось нелегко — сердце оставалось с товарищами на передовой.

Нерастраченную энергию Никита направил в новое русло: принял участие в программе «Герои земли Калужской». Его опыт и лидерские качества оценили — теперь он возглавляет Областной молодежный центр.

- Эта работа доставляет огромное удовольствие, — признается Никита. — И что бы не говорили про конфликт поколений, я убежден – сегодняшняя молодежь лучше нас!