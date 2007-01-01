В Калужской области только один магазин попался на продаже пиротехники

Запрет на торговлю такими товарами, а также на использование пиротехники будет действовать до 15 января.

- Сотрудники нашего управления в течение трех дней действия запрета провели мониторинг уже более 219 торговых объектов в муниципальных округах региона, - рассказал в среду, 3 декабря, начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов. - Выявлено одно нарушение в областной столице.

По его словам, разъяснительная работа дает свой результат, большинство предпринимателей соблюдают установленные ограничения, с прилавков убирают пиротехнику или закрывают специализированные торговые объекты.

Проверки обещают проводить каждый день.