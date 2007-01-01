Выдающийся успех

Генеральный директор калужской стоматологической клиники «Эль-Дента» Лев Давыдович Кирлинский стал «Медиаперсоной года» по версии медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга». Эта награда — признание многолетнего труда и преданности своему делу.

«Эль-Дента» начиналась с мечты создать место, где исчезает страх перед стоматологом, где во главу угла ставится исключительно доверие. Принцип «сначала человек, а потом зуб» – вот фундамент, который позволил вырасти в полноценную клинику.

— Все началось с небольшого кабинета, где я работал один на один с каждым пациентом, никуда не торопясь. Мне было важно, чтобы человек чувствовал: его здесь ждали, его проблема — это моя проблема, — отметил Лев Давыдович.

Секрет успеха, по словам Льва Кирлинского, заключается в умении слушать и слышать пациента. Эмпатия, непрерывное обучение и командная работа — качества, которые отличают настоящего специалиста. Именно поэтому пациенты «Эль-Денты» доверяют клинике и рекомендуют ее своим близким. Здесь выстраивают доверительные крепкие отношения, а не просто оказывают услуги.

Сотрудники уделяют особое внимание знакомству с пациентом: когда он только переступает порог клиники, впервые рассказывает о проблеме, доверяет свое здоровье. Специалисты «Эль-Денты» не просто ставят диагноз «на глаз», а подробно разъясняют план возможного лечения. Калужане приходят сюда, потому что их действительно слушают и слышат. Без спешки, суеты, бумажной волокиты и навязывания лишнего. Только честный диалог и партнерство ради здоровья.

В «Эль-Денте» царит атмосфера поддержки и уважения, что также отражается на отношении к пациентам. Клиника постоянно развивается, внедряет новые технологии лечения. В этом году центр совершил серьезный шаг вперед — ввел лечение под микроскопом. Данный вид диагностики дает точность, которую невозможно достичь «на ощупь». Это кардинально повышает качество работы эндодонтиста, который занимается лечением каналов, и обеспечивает долговечность результата.

— Для пациента это означает максимальную сохранность собственного зуба, меньше рисков и больше комфорта. Это не новая услуга — это новый стандарт качества, который мы теперь можем предлагать каждому, — добавляет генеральный директор клиники «Эль-Дента».

Кроме того, продолжает развиваться имплантология. В «Эль-Денте» ее вывели на принципиально новый уровень благодаря полной цифровизации процесса. Во время подготовки к имплантации используются 3D-планирование операции и изготовление хирургических шаблонов. Такие инновационные подходы позволяют провести установку имплантатов минимально травматично и с высочайшей точностью.

— Более 95% новых пациентов приходит по рекомендациям, — отмечает Лев Давыдович, — это высокая оценка работы клиники. Она означает, что люди не просто вылечили зуб — они получили такой опыт, что хотят им поделиться с самыми близкими. Горжусь тем, что к нам приезжают пациенты из других городов и стран по рекомендациям именно для решения сложных случаев.

В клинике «Эль-Дента» работают специалисты, для которых стоматология — это призвание. Ключевое при отборе, по словам генерального директора, не только диплом и опыт, а совпадение ценностей. Административный корпус проверяет, готов ли кандидат к командной работе, разделяет ли подход к пациентам.

Повышение квалификации и дополнительное обучение — главные аксиомы профессиональной философии «Эль-Денты». Сотрудники клиники постоянно развиваются и самосовершенствуются: посещают конгрессы, разбирают всей командой сложные случаи. Сила клиники — в экспертности врачей, которая укрепляется изо дня в день.

— Наши планы — это углубление в главную миссию: комплексное лечение и забота о пациенте, — поделился Лев Кирлинский.

Г. Калуга,

ул.­ Генерала Попова, 11/1,

ул. Академика Королева, 19

+7(4842)54–95–34

+7(4842)54–70–70

www.el-denta.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.