Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Выдающийся успех
Новость дня Общество

Выдающийся успех

05.12, 11:50
0 630
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Генеральный директор калужской стоматологической клиники «Эль-Дента» Лев Давыдович Кирлинский стал «Медиаперсоной года» по версии медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга». Эта награда — признание многолетнего труда и преданности своему делу.

«Эль-Дента» начиналась с мечты создать место, где исчезает страх перед стоматологом, где во главу угла ставится исключительно доверие. Принцип «сначала человек, а потом зуб» – вот фундамент, который позволил вырасти в полноценную клинику.

— Все началось с небольшого кабинета, где я работал один на один с каждым пациентом, никуда не торопясь. Мне было важно, чтобы человек чувствовал: его здесь ждали, его проблема — это моя проблема, — отметил Лев Давыдович.

Секрет успеха, по словам Льва Кирлинского, заключается в умении слушать и слышать пациента. Эмпатия, непрерывное обучение и командная работа — качества, которые отличают настоящего специалиста. Именно поэтому пациенты «Эль-Денты» доверяют клинике и рекомендуют ее своим близким. Здесь выстраивают доверительные крепкие отношения, а не просто оказывают услуги.

Сотрудники уделяют особое внимание знакомству с пациентом: когда он только переступает порог клиники, впервые рассказывает о проблеме, доверяет свое здоровье. Специалисты «Эль-Денты» не просто ставят диагноз «на глаз», а подробно разъясняют план возможного лечения. Калужане приходят сюда, потому что их действительно слушают и слышат. Без спешки, суеты, бумажной волокиты и навязывания лишнего. Только честный диалог и партнерство ради здоровья.

В «Эль-Денте» царит атмосфера поддержки и уважения, что также отражается на отношении к пациентам. Клиника постоянно развивается, внедряет новые технологии лечения. В этом году центр совершил серьезный шаг вперед — ввел лечение под микроскопом. Данный вид диагностики дает точность, которую невозможно достичь «на ощупь». Это кардинально повышает качество работы эндодонтиста, который занимается лечением каналов, и обеспечивает долговечность результата.

— Для пациента это означает максимальную сохранность собственного зуба, меньше рисков и больше комфорта. Это не новая услуга — это новый стандарт качества, который мы теперь можем предлагать каждому, — добавляет генеральный директор клиники «Эль-Дента».

Кроме того, продолжает развиваться имплантология. В «Эль-Денте» ее вывели на принципиально новый уровень благодаря полной цифровизации процесса. Во время подготовки к имплантации используются 3D-планирование операции и изготовление хирургических шаблонов. Такие инновационные подходы позволяют провести установку имплантатов минимально травматично и с высочайшей точностью.

— Более 95% новых пациентов приходит по рекомендациям, — отмечает Лев Давыдович, — это высокая оценка работы клиники. Она означает, что люди не просто вылечили зуб — они получили такой опыт, что хотят им поделиться с самыми близкими. Горжусь тем, что к нам приезжают пациенты из других городов и стран по рекомендациям именно для решения сложных случаев.

В клинике «Эль-Дента» работают специалисты, для которых стоматология — это призвание. Ключевое при отборе, по словам генерального директора, не только диплом и опыт, а совпадение ценностей. Административный корпус проверяет, готов ли кандидат к командной работе, разделяет ли подход к пациентам.

Повышение квалификации и дополнительное обучение — главные аксиомы профессиональной философии «Эль-Денты». Сотрудники клиники постоянно развиваются и самосовершенствуются: посещают конгрессы, разбирают всей командой сложные случаи.  Сила клиники — в экспертности врачей, которая укрепляется изо дня в день.

— Наши планы — это углубление в главную миссию: комплексное лечение и забота о пациенте, — поделился Лев Кирлинский.

Г. Калуга,

ул.­ Генерала Попова, 11/1,

ул. Академика Королева, 19

+7(4842)54–95–34

+7(4842)54–70–70

www.el-denta.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ООО «ЭЛЬ-ДЕНТА ПЛЮС». ИНН 4027101194. erid: 2VfnxvPgVAq
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
медиаперсона
Партнёрские новости
eyJpdiI6InBpMTlvYndVektSTHMyTDkzV2FkOHc9PSIsInZhbHVlIjoiY0RIM1NPaUJHeXA5a2VkS013bk5YWC84SXJxeFdVSEYyUVhkY0Y5K3Y1S1FIbUpCWW13aG8wdkNEVHRNRTNzK2c5M2VjTVF6VWUrNm5yMXV3ODZ1TUUyVWwvd2Y0cUhiNnJtWlN5OFUyczl5ZTVhNk00WWt6ZWVFN3F1NG8rOExIT3Vyd1RKSHB5MVd6MlJPSFBKUFdSbE42MC92VENqZXNld0tRa3lEWVd3eU4zcDNDQVNFZTg3cHRnZVJGT1RDT242MGx3cnh1ak9nWUF0eHpVTEdLRzY2NTdSdFlVTG16eG1QVkZ6NG0vSU56RWRiaWw5SWxFK294a1ZrdFJOYi8xSUF6YXlWR0xKU2plVnNPS3N6N05aU3RCTTE1U2lRN0FhWDZzM0ZqVDlKOGNPdUpZUSs0U2JqRENaK2lUU1BHM2d1ZjRUSC9wcVREN2pmcEUzWC9CTTExak9XVnZDcm9oQXpTKzNKVXcwY0NFVjFIV1BqT0dDV3JDVU1JL3RRSTFmSG8xZVpSQThZT0p4RWdMc3dsdk5tZzhFZWhuRDI2bkU3VElvWXVlZTcyOEh1TGRqOWQ4YlVDbS9uNk5CcSIsIm1hYyI6IjY5MTRiMmJmN2VhZjMyZDE0MGZmMTQwMmViMGMxMjlkZTY5ZjNkODE3NWY4NDhmYzQyYWExNTEyODAwNDIxYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJLUkp1SDFGMjVNWEFBMHUvV2gzcnc9PSIsInZhbHVlIjoiWDN4L1FUNWpBZktSd2JLWTZUaFpGbXF2UEZpVllzSjJuWGRFZ29zUFZZc2xFSzFDWjBBRmx6UXRCdTJzRjV2T3cvd0pqSDRvNmhDNC92WnZWaWp2VVZWTGxCTjN2OTJpbU9wYmQ4eEtqV2pHS0ZiMUFSdGJCcHVweWhLU2RndFlrSStsQ1ZmZzlNVXhxdnFFelIvT0p0YWwvdHRKb1ZoNWpjNGFkd3o2RmFqU3FyNHVGcTNmWkdHMy9Kakk3S21xZkV1MUFqRXMrUlpqVlVlWFpCY0Y0d2FwaGl2RURaS0RSdWxXVHJlTlRRSGUvQ3p6aEpqNUYzcnlXZmdqK2J4bTdDQXN5UGRSc2cwQm5DUC9iajRjcDBoVjU0ZkttVzFVYXFEbFhUeDkzVjFLSWxCaTF3cVZDR3hncU0yS1RadUpWbXpmVG03Tzg5aTQ3dURqTzBoOC9yem9WZUJkYjQzR0lEZHpwTjdnakJjdVNHT1l4OVowRU9vcHIyK2JEMmRqN2h0QitLV1ZPZ2hia1kyOUZ4cS82NVZOdkVDTER4NUJiUDk3eTBvT1d4T2RqQTJkRzNpdWU0ZjEybU5WN2tISHE5ZVIvTStNMkdSbm9sT2xCdTRBMUhWbWJISTQ0d1hxY0lEaWpXd2RyWm9RTUY5dlQxZE96eDVoUTJRbkdxdmNUVE51SGFtdWJZQVg3akI3ZnFzQkJrOHRTUW1vKzVieFF5aUxtM0hJYTl0WUp4SXNoaytyUzkxOU0xelBMVFdpT1dGWExudHB2QWF2K0MzaHRSUzVLK0l6aUEzWmJhNXRsbUIrTzRueXA5alNHVXQ3d0ZiMFpiY0dNYk0waTRnSCIsIm1hYyI6ImRhMzUyNDc2NmVjOTRiODI1MWU4NDRkMDhjYjU1NjMyMjM0MTFlNDU1YTYxM2Y0NjUyNDVkMTljZWMzZDAyNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+