Калужанин вошел в число 20 лучших мастеров своего дела в стране

Делегация Калужской области участвует во Всероссийском кадровом форуме. На нем подвели итоги федерального конкурса профмастерства «Лучший по профессии», сообщил 3 декабря губернатор Владислав Шапша.

Конкурс в этом году проводился по 20 специальностям, востребованным на рынке труда. В числе победителей калужанин, сотрудник телерадиокомпании «Ника» Илья Хромов, он лучший в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

- Калужане достойно представили регион и в других специальностях: в пятерку лучших в стране в номинации «Овощевод» вошла Яна Козлова, в номинации «Швея» - Елена Тихонова, в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» - Надежда Медова, - прокомментировал Шапша. - Деловая программа форума посвящена реализации нацпроекта «Кадры». Обсуждаются перспективы российского рынка труда. Особое внимание уделено работе с молодёжью. Коллегам плодотворной работы. Поздравления нашим профессионалам – вы наша гордость.