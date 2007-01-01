Сергей Козлов: Приходить на работу нужно с удовольствием

Руководитель строительной компании «Дом Мечты» — о секретах успеха, особенностях профессии и планах развития.

Удивительно, но факт — основатель известной строительной компании с юных лет мечтал о карьере футболиста. В возрасте десяти лет он переехал из Калужской области в Калугу, чтобы профессионально заниматься спортом. Тренировался на совесть: два раза в день семь дней в неделю.

Но шли годы, и приходило понимание, что вкладываться нужно не только в физическое развитие, но и в интеллектуальное. И в старших классах Сергей полностью посвятил себя учебе. Математический склад ума брал свое — легче всего давались алгебра, физика, геометрия.

— Я рос в семье предпринимателей, и желание открыть свое дело сформировалось давно, — вспоминает Сергей. — Набираться опыта и зарабатывать деньги начал еще в институте, когда открыл с товарищами интернет-магазин по продаже сувенирной продукции.

Что же касается секретов строительного дела, то их передал отец, который с детства учил Сергея и его брата Антона работать руками и делать это добросовестно.

Под присмотром отца братья и построили свой первый дом. Взялись за это дело просто из интереса, однако очень быстро дом нашел покупателя. И тогда стало ясно, что малоэтажное строительство может стать делом жизни.

Так появилась компания «Дом Мечты». В начале в ней было всего два сотрудника: Сергей и его брат, однако предприятие развивалось, день за днем в команду приходили новые люди, и сегодня сотрудников уже сотни! Коллектив молодой, живой, энергичный и бесконечно позитивный, что всегда отмечают заказчики и покупатели.

— Я получаю настоящее удовольствие от работы, — признается Сергей. — Каждый день увлекает чем-то новым, интересным — это и знакомства, и общение с сотрудниками и партнерами, и решение текущих и перспективных задач. И того же я жду от сотрудников. На каждой планерке я говорю: на работу нужно идти с удовольствием, а если она не приносит вам радости, вы просто зря теряете время жизни.

Ключевое преимущество «Дома Мечты» на строительном рынке — это, по словам Сергея, максимальная открытость. Заказчик или покупатель знает о проекте все, что может его интересовать, — от сроков строительства до особенностей ­технологии. Умение рассказать простым языком о сложных нюансах — залог доверия к компании.

Рабочий день в команде Сергея начинается с общего планирования. Совещания с различными подразделениями обычно длятся до обеда. Когда необходимые задачи —оставлены и распределены, наступает время стратегических решений, которые касаются в том числе и дальнейшего развития компании.

Сегодня у Сергея не только строительная компания «Дом Мечты», но и консалтинг для предпринимателей, бизнес по аренде автомобилей и доставка продуктов. Планы на будущее обширные, и каждое направление требует внимания, упорства и усилий. Направления бизнеса становятся многопрофильными.

Хороший руководитель требователен не только к работникам, но и в первую очередь к себе. Ну, а развитие компании — это прежде всего саморазвитие. Несмотря на колоссальную занятость, руководитель «Дома Мечты» в обязательном порядке находит время на тренинги, поездки в другие регионы для обмена опытом и, конечно, на книги. И это не только специальная литература, но и все чаще художественная.

— Читаю и перечитываю классику, которая теперь воспринимается совсем иначе, чем в школьные годы, — говорит Сергей.

Раз в год удается выкроить пару недель на отпуск. Лучший способ отдохнуть, по мнению руководителя компании, это путешествие с семьей. При этом лететь за границу совсем не нужно, ведь не открытых уголков, где можно найти что-то красивое и интересное, достаточно и на родной земле.

