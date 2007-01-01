«Кто-то подсовывает иголки в конфеты»: мама девочки из Калуги рассказала про находку

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге разгорелся скандал. В соцсетях появилось сообщение о том, что в Калуге девочка обнаружила швейную иголку внутри шоколадного батончика «Mars».

Делом занялась полиция, начал свое расследование и производитель батончика. А в среду, 3 декабря, появились новые подробности.

По данным телеграм-канала Мэш, полиция рассматривает версию, что иглу в батончик подложили сами заявители. Представитель компании-производителя «Mars» посетила семью и утверждает, что на линии работают металлодетекторы и камеры, так что игла физически не могла попасть в батончик там, а мама девочки предполагает, что иглу могли подсунуть в магазине или при перевозке.

Нам удалось пообщаться с женщиной и задать ей несколько вопросов.

— Как идёт сейчас расследование по инциденту с иголкой?

— Как идёт расследование я не знаю. Меня опросили и мою дочь тоже. Пока тишина.

— Вы упоминали версию о возможных диверсантах в магазине. Есть ли у вас предположения, почему кто-то мог это сделать?

— Паблики переворачивают мои слова. Версия у меня одна, кто-то умышлено вредит людям. Кто-то подсовывает иголки в конфеты. Это ужасно!

— Чего вы ждете от завершения расследования? Какой итог вы бы сочли справедливым?

— Найти виновных в эти деяниях и наказать по закону.

— По вашему мнению, почему компания так категорично отрицает возможность попадания иголки на производстве? Доверяете ли вы их системам контроля?

— Компания дорожит своей репутацией. Так же как и я своей. Я доверяю системам контроля на производстве «Mars». Думаю, игла могла попасть в конфеты при доставке, либо в магазине.