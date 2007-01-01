Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге открыта мемориальная доска в память о выдающемся враче
Общество

В Калуге открыта мемориальная доска в память о выдающемся враче

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:09
0 475
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На фасаде здания Городского родильного дома установлена мемориальная доска в память о заслуженном враче РСФСР Неониле Ивановне Кедровой. В торжественной церемонии участвовали председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, Глава Калуги Дмитрий Денисов, представители общественной организации «Женщины России» и медработники.

Неонила Ивановна Кедрова – основательница Калужского родильного дома, заслуженный врач РСФСР, первая женщина – доктор медицинских наук. Она родилась в 1875 году в Мосальском уезде Калужской губернии, училась в Калужском епархиальном училище, в 1907 году окончила Казанский университет. С 1916 года заведовала акушерско-гинекологическим отделением Хлюстинской больницы, одновременно возглавляла хирургическое отделение 5-го Калужского госпиталя. По её инициативе в ноябре 1933 года в Калуге появился первый родильный дом, который она  бессменно возглавляла до выхода на пенсию в 1959 году. В 1945 года Неонила Ивановна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску, посвящённую памяти уникального человека. На годы жизни Неонилы Ивановны пришлись самые тяжёлые и переломные моменты истории нашей страны: Первая мировая война, революция, гражданская и Великая Отечественная войны. Она всегда оставалась верна своему благородному призванию, заботилась о своих пациентах, очень многое сделала для развития здравоохранения в Калуге. Мы должны помнить и чтить наших выдающихся земляков, передавать память о них будущим поколениям», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhuTVV4SDZGZ3p3dGNYUEF6LzZhb0E9PSIsInZhbHVlIjoiNWJPTC80Tm00Z05KT1RqYTBxVm81VEgwMGZqaFBHbzRDand3Z0h4Q1ZuUjJjRk9aZTVnUXIrYzdORnF5U1dkYzBhUlVmTHZGcGhEaDdHZDZhMHBESko2WnIveTBLMFRHZUtVSmIvcFZ4OHR1V3VDZ2lMTjhXS0VGdWJ6MmV0T2ZJeWVJWnRYSUMyRzBnYzFBazhyWis0Z3NpRDJHOEZQSUdDYTZmTHFUcDIvajVrMHZ0Y1VJSWhCKzNTYkJKcEt2MU9Id2x2cW9qTUFkM2lQL2pXcTVnYitpY0FGdzBiUVppYVRLWnNtOHRtNEVPUVdUcys1bHo0VEFxSXFRZ04yaTByUHQvc3ViT0MyZDB1N3VYMmJySWVNajFJR3JNZkE0MHRQb2Z5OCs4c1VRbU1QRzY2L2g0RHlzbXRKMUdFZUxlOWVUNHhhUGlhTWJySEVDT01TQU1aTkV6MDRVcFFxRnVjSkphZ2VWWWVHRVg5T0JaaTNqTGZXd1N2eFM4dUNqSkJaMFNUaWpqN3A4NzJqeXFJQndhSDluNDhNVmg5azh2UFJHZ1NPMDFJMHFFdUhkc2NFQmkwMzVHMEwrT0NuaiIsIm1hYyI6ImI2ZTFjZmFjYzY5NTI2YWYwYzFmMDcwMzJmZmM2NmEwNzQ2ZjBlNTZkMDI2MjQwNzI3YmU0ZDI4NTU5MDA4NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1PeXBvRnU4Nms4N2dUVlpicEtsK1E9PSIsInZhbHVlIjoicFZGYnVjL3BlRStTa1l5S2J6cEVtdysxUzNtNGkyTzZ6WG5mcUt6MWY3Yi8veExBVDl4U3p6b0kxR08ra2NQeEVIYm43Tm9GbW81MElTb3l3dERQRkRBZUlYaW9QNkhMQ2wyRG1GZHZQOCsrekFoTEFEZTBNMUp6Y1BHYjF1SFd5dG05ZXlvdWhXd1BWOCsxTDJ3QjYzcEhZck9BSDlMbmdoamNhOFVwVmc3R1NJckdvRFdUMHVJUUpRbVZXNWkxbHFYTGVMRlNUTGppNG92S2pCTGt5WElibkNmb2lDYmF5dG83Q2h3eFVZWXJSOVY0U2RTSmp4aCtEZVJPOTI1aDhnNzFXZ0RoRHJwQ1BmOWhIbU9hR3VFQTVuUGVuelpYWVl3Rk5UcllsMDkvVUFweXZkay9ES29XM29WUFZsMXV6UjR1UnVmQlZWYzJTbHpUUnRlZ3I4a0lQbVFzdFMvcE5kd0RTOEQ3ZlIrSnowVjlnZW9rZXY3SDBQcGROanJzYjlpelU4YTRzOGhGUGJFajJxZmg5MzdLUE1FYzdQS0M5c0RLQkgxbTFlMG1VSE1uUHZFY0VXRW12Nm5NQU4xNEsxSXlDeFZtYU9xckdBVDZwekFtMVE1ZWJHbjhmUm9XeVFrNFdCdTJuVnl4VVBmQmFpVjIzMkF3Um4wdTFCbXNOZGpEaUlEeTl4UUpjd1N3cVgzd1R4RVdLbEpFUGhjb2VHcWgxRDIrNXRMZVJJOGU1RUxSNFRtRXduV0VoZGIvNlM3UUJhL25YSjh0d2dHS3VhQnJjbkt3dm5GN0NiaDhNU0xQcVJIRjREKzUxd0ZjNk9mbmhWbGVnZWVvb2JnYyIsIm1hYyI6ImJmNDRmNjkxN2E5ZWQwYjExOGYyZTk1YWY3Yjg2YzQyN2QyMTBjMjRkOGY4MTU3YzE2YzhkNDE2YTk4YzU4MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+