В Калуге открыта мемориальная доска в память о выдающемся враче

На фасаде здания Городского родильного дома установлена мемориальная доска в память о заслуженном враче РСФСР Неониле Ивановне Кедровой. В торжественной церемонии участвовали председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, Глава Калуги Дмитрий Денисов, представители общественной организации «Женщины России» и медработники.

Неонила Ивановна Кедрова – основательница Калужского родильного дома, заслуженный врач РСФСР, первая женщина – доктор медицинских наук. Она родилась в 1875 году в Мосальском уезде Калужской губернии, училась в Калужском епархиальном училище, в 1907 году окончила Казанский университет. С 1916 года заведовала акушерско-гинекологическим отделением Хлюстинской больницы, одновременно возглавляла хирургическое отделение 5-го Калужского госпиталя. По её инициативе в ноябре 1933 года в Калуге появился первый родильный дом, который она бессменно возглавляла до выхода на пенсию в 1959 году. В 1945 года Неонила Ивановна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску, посвящённую памяти уникального человека. На годы жизни Неонилы Ивановны пришлись самые тяжёлые и переломные моменты истории нашей страны: Первая мировая война, революция, гражданская и Великая Отечественная войны. Она всегда оставалась верна своему благородному призванию, заботилась о своих пациентах, очень многое сделала для развития здравоохранения в Калуге. Мы должны помнить и чтить наших выдающихся земляков, передавать память о них будущим поколениям», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.