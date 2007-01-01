Надежда Ефремова: я всегда готова к диалогу

Быть депутатом — значит всегда оставаться на виду, и чем активнее работаешь, тем больше о тебе узнают. Поэтому вполне закономерно что депутат областного Законодательного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Ефремова в этом году признана медиаперсоной года. Она победила в номинации «Политик открытого диалога: сила слова в действии».

— Надежда Игоревна, сегодня вы депутат и человек, известный не только в Калужской области, но и за ее пределами. Как и из чего сложились предпосылки для этой непростой и ответственной миссии?

— Я из семьи, где поколениями все являются военнослужащими. Мой дедушка и папа были офицерами разведки системы КГБ Советского Союза, а кровный и сводный брат прямо сейчас выполняют боевые задачи на передовой. Сама я выросла в закрытом военном гарнизоне и знаю не понаслышке, что такое служить Родине: отец погиб на боевом задании еще до моего рождения. Дедушка с самого детства формировал мои ориентиры, учил видеть главное, не идти на компромиссы с совестью, быть честной, сильной и справедливой.

— Партия ≪Справедливая Россия≫ известна решительными инициативами в самых разных сферах — от миграционного законодательства до реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Какие еще направления вы считаете приоритетными и требующими безотлагательных мер?

— Ключевые задачи нашей работы — повышение качества жизни граждан, поддержка социально незащищенных групп населения и максимальное содействие в достижении победы в ходе СВО.

В следующем году нашей партии исполнится 20 лет. За эти годы мы сделали немало и доказали, что тот путь развития страны, который мы предлагаем, пожалуй, самый эффективный и справедливый. Мы добиваемся реальных социальных перемен в интересах людей.

Например, именно наша партия впервые предложила идею материнского капитала.

Благодаря нашей настойчивости возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы добились введения прогрессивной шкалы НДФЛ, когда богатые платят больше. Наши депутаты всех уровней добились принятия десятков важнейших законов, которые сегодня работают на благо граждан. За прошедшие годы мы сделали многое! И многое еще впереди.

— Депутат — слуга народа. Как часто удается помогать людям решить те или иные трудные проблемы? Приведите примеры.

— Я всегда открыта к диалогу, лично отрабатываю каждое обращение, еженедельно веду депутатские приемы, каж-

дый вопрос для меня важен. За этот год через мои руки прошло больше двух тысяч обращений, и я горжусь, что большую часть мы закрыли положительно.

Например, буквально на прошлой неделе нам удалось добиться справедливости для пенсионеров из Кировского

района, для сирот из Калуги и Обнинска, а также перерасчета платы за отопление в пяти многоквартирных до-

мах нашего региона.

— Привыкли видеть вас не только в депутатском кресле, но и в зоне СВО, в шлеме и бронежилете. Чем удается помочь нашим бойцам и жителям освобожденных территорий?

— Когда Президент объявил о начале СВО, я сразу поддержала это решение. С первых дней я начала помогать защитникам нашего Отечества. Сейчас за моими плечами 29 поездок на Донбасс, отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи.

Совсем скоро отправляюсь в тридцатую поездку.

По традиции, посещать буду подшефные отряды, а также детские дома и дома-интернаты Донбасса.

Тема детей для меня особенная. Фраза «Чужих детей не бывает» давно стала для меня не просто девизом, а настоящим жизненным принципом. Дети Донбасса — это наши дети. Им очень нужна наша помощь и поддержка!

— Что значит для вас премия ≪Медиаперсона года≫, с какими чувствами и мыслями вы ее принимаете?

— Искренне благодарю организаторов премии за высокую оценку моей работы. Вы знаете, что я действительно всегда открыта к диалогу. Лично занимаюсь каждым обращением, которое мне поступает, а свои соцсети рассматриваю в первую очередь как удобную площадку для общения с калужанами.

Эта награда — не только моя. Не устану повторять: за именем Надежда Ефремова стоит огромная команда преданных нашему общему делу людей!