Геннадий Новосельцев поприветствовал участников «Кубка Защитников Отечества»

2 декабря в Калуге стартовали всероссийские соревнования среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя.

В церемонии открытия приняли участие председатель Законодательного Собрания, руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев, первый заместитель губернатора Константин Горобцов, ветеран СВО, Герой России Ренат Сайфулин.

В соревнованиях принимают участие более 100 ветеранов СВО из 14 регионов России, включая Донецкую Народную Республику и нашу область. Игры продлятся до 5 декабря.

Спортсменов в формате видео обращения поприветствовала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она выразила благодарность правительству Калужской области за содействие в организации турнира и пожелала участникам ярких эмоций и достойной борьбы.

- Я рад вас приветствовать на нашей гостеприимной калужской земле. Я рад, что в рамках «Кубка Защитников Отечества» мы проводим уже третьи большие соревнования. Но такая обширная география сегодня впервые - от Забайкальского края до Калининграда. Я надеюсь, в дальнейшем Калужская область станет постоянной площадкой для проведения таких соревнований. Хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы здесь, за то, что подаете пример другим, за ваш труд. Удачи вам на спортивной площадке и всем нам, скорейшей долгожданной победы, - сказал, приветствуя гостей Геннадий Новосельцев.

- Сегодня одной из важнейших государственных задач является полноценная, комплексная, всесторонняя реабилитация ветеранов СВО. И именно спорт здесь является одним из главных путей восстановления. Это путь новой, полноценной жизни. Это новые знакомства и новые горизонты, - добавил Константин Горобцов.

- Что такое спорт для нас, для военных, особенно которые перенесли тяжелые ранения ? Спорт для нас - это ниточка. И вот по этой ниточке устанавливается связь с жизнью. Сейчас перед нами стоит еще и задача быть примером не только для своей семьи, молодого поколения, но и быть примером для наших боевых братьев, которые в данный момент находятся в госпиталях, проходят реабилитацию и восстановление, - подчеркнул, обращаясь к боевым товарищам, Ренат Сайфулин.