Шапша напомнил калужанам о Дне Неизвестного Солдата

С 2014 года памятная дата установлена на 3 декабря.

- Мы чтим память соотечественников, погибших на полях сражений за нашу Родину, чьи имена остались неизвестными, - рассказал в среду губернатор Владислав Шапша. - Именно на калужской земле зарождалось организованное поисковое движение России. Благодаря работе поисковиков и спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны к нам по крупицам возвращаются имена павших за Родину героев.

По его словам, таким образом сохраняется историческая память, скрепляется связь между поколениями.