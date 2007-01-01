Афиша Обнинск
Шапша напомнил калужанам о Дне Неизвестного Солдата
Общество

Шапша напомнил калужанам о Дне Неизвестного Солдата

Дмитрий Ивьев
03.12, 09:48
0 281
С 2014 года памятная дата установлена на 3 декабря.

- Мы чтим память соотечественников, погибших на полях сражений за нашу Родину, чьи имена остались неизвестными, - рассказал в среду губернатор Владислав Шапша. - Именно на калужской земле зарождалось организованное поисковое движение России. Благодаря работе поисковиков и спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны к нам по крупицам возвращаются имена павших за Родину героев.

По его словам, таким образом сохраняется историческая память, скрепляется связь между поколениями.

