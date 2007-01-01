В Калуге начали проверять магазины с пиротехникой
Ее продажа запрещена в регионе с 1 декабря по 15 января.
Начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов 2 декабря рассказал о результатах первых проверок.
В магазинах на улицах Глаголева и Московской нарушений не выявлено. Торговые точки либо закрыты, либо пиротехника снята с витрин.
А на Генерала Попова запрещенные товары лежали на прилавках.
- Данный факт зафиксирован, проводится административное расследование, нарушители будет привлечены к административной ответственности, - подчеркнул Орехов.
