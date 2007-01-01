Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге начали проверять магазины с пиротехникой
Общество

В Калуге начали проверять магазины с пиротехникой

Дмитрий Ивьев
02.12, 15:30
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ее продажа запрещена в регионе с 1 декабря по 15 января.

Начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов 2 декабря рассказал о результатах первых проверок.

В магазинах на улицах Глаголева и Московской нарушений не выявлено. Торговые точки либо закрыты, либо пиротехника снята с витрин.

А на Генерала Попова запрещенные товары лежали на прилавках.

- Данный факт зафиксирован, проводится административное расследование, нарушители будет привлечены к административной ответственности, - подчеркнул Орехов.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpaQ1FqajRpZTJONlJFL1JqYnlLMVE9PSIsInZhbHVlIjoiRU5iTENHcS96ZW9yZmlwMmRpQk5nRkViemVrREZQMGwwVE8zbk5TVDZMNHJXSCtqTWxyLzlJbzRVZldSL3VpQ3dqbnpnRVl6a1A3RVJNaUNnQ09uTVV1U0xqd3NBUjZhTXQ1dG9hRG1lcWFmWisrWmk3UXcvVDBacEZsTThOYjRpUGRKR1JkaFdsV2Z5Q0c2MFNYUFo2bW9UbG9uUVJ4dDQ5MklOT2pMZjMvYm5kdGE4VGcrL0EySkgydEg5QkRqU2MrWnJaKzJwb3RZbm5MQW95WXJmTks4ZzNxMEZVLzRxSG1ucE8xcmdPL2ZHZ2ZsTVFOTGVZaFFuVzNyVXgrc3pjbEdhVHM3WmFVTTVrY1lRbDdkNUhxbHQ0WmplbnBvMUFHNlZQTEpHSW5KMkdNakhYbGNSa2ZZSU9qc2hzaE1YbzU2RzZjVWgxVXkrbC9GZWpWUDhnZjNkTVRWWDhpVU5KZkhSbklOZnNVMWljaWd6OVp0ZFFRYU5rQm5VT21sMHRKYmhwSTVEY2lvVHhtUjNVN2lLYjdnMWE2T3V6ZDhUYXZzd1hSTW9abXJpMVRCaVhncU5zbnVDNkN6alRRUSIsIm1hYyI6IjcwNjkxYjAxNWRkOWQwMjJiNjM1OThlMGU3YTBkYjI3MzJlYWM4ZDg2MTVlZjdmYjU0ZTc3NDg2OWZiZjRkZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpncU96d3g5bDVkeGVDbVRUalVKZEE9PSIsInZhbHVlIjoiL2ZNNlYzL3VNZ21NbW8xN3FCKytPZWxRZGJhZjVoNHcwclRIeUR3YUx1aFRBL2t3YThrMGZZcnZJZFljRkM1OHVDQVROK2ZMbGtpUXRhbWszOUxFRmU1RXN0NGRCeHhQc0REYk9nS1B2cWM4RWVaRWVDYTVRSlRiNHlHTWNQU3pDbTBHVEtTN2kvdXlGR2ZwbmE3Ulk2N0RoaEgvR0lTUldKUU1RRlByYkxxUWp2WXk2d1F3Uk5qUGNXaFNaaVpiTlVWdUNHOXdEKzFNVWp1WlYzaWxUcjhXMnJ5THdTUnlXanZ0dW80ZTkzc2ZWcVpNcUpPQkxycjdseFFtZnF5SWxWVS9HQmswdUZKQ1M2cFljcVgzMWhMdEM5UEg4VkQ4RmpITnJhelZ5K3FZV2luazZqZm9uQlExbUY5UXc3M1plZVQrNms3WFJ6V3hKRWlnSzhLU2cyeXE0N05QOVY1cmhqdm9jK0tqTmQ5aGJmYWxySHVjNHdQMm9BNXc0N3hYVDhuTnlhSVVhU0RrVG16TjY3Qk9QVXVJcDRxbzVWc0RaVGliR2x2dzk3WTc2UG8zK1J2ekZQMXN2dTRuQ1BMSGpwZUVlWVA0NkMzaDhZV1NlM3llU1Jrby9lbm1ENFFYczdLK3c3bmpGTzZ6M2pWclZ3c2VCbTVkUmE1LzN5V2xyV1lDTW1KU0hFTFFRODVUbFJtQjlES1VCWmhKNStWcUVndmhjT1VtRGpJcnFtYVkwKzM2NjVNTElIa1BxdEZkY05ZbGhTbDRLekZQY201QWltdmpQeVFESU9ibEtQMFJOdENyeUZMZGFtTHE4WkFIQk1iY3VaOEY0aVlRUkdSciIsIm1hYyI6Ijk0ZTIwMDE4OTYwYWQxNjcyOGM1ZDUxMmYwNGE3ODU2ZTUyMTc0YmEzM2Y2M2NhNjYyZjRlZTQxMjk4ZDYzY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+