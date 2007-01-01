Афиша Обнинск
Общество

Юрий Моисеев встретился с волонтерами

Дмитрий Ивьев
02.12, 13:48
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев провёл встречу с представителями волонтёрского штаба «Мы вместе».

Волонтёры помогают участникам специальной военной операции, собирают гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи.

«В Калуге ведётся масштабная работа по оказанию помощи нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Руководство города работает в тесном контакте с Фондом муниципального развития, нашими крупными предприятиями и предпринимательским сообществом. Это позволяет по заявкам подразделений приобретать беспилотники, генераторы, оборудование и транспорт. Но также важна помощь от неравнодушных калужан: продукты, вещи, свечи, масксети, письма и детские рисунки. Поблагодарил членов штаба «Мы вместе» за активную позицию, обсудили направления дальнейшей совместной работы. Продолжим оказывать волонтёрам всю возможную помощь, в том числе и с помещением для плетения сетей», – прокомментировал Юрий Моисеев.

городская дума
Новости компаний
