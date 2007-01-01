Калужская область вошла в тройку лидеров по поддержке молодых ученых

Калужская область заняла одно из ведущих мест на всероссийском уровне по мерам поддержки молодых учёных и стала одной из ключевых территорий на V Конгрессе молодых ученых, который прошёл на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что в обращении к участникам форума президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость всемерно способствовать профессиональному росту талантливой молодёжи. Именно в этом контексте был представлен Всероссийский рейтинг региональных мер поддержки молодых учёных — и Калужская область вошла в тройку лидеров. В частности, в Центральном федеральном округе у региона больше всего премий, стипендий и конкурсов, ориентированных на научную молодёжь.

Особое внимание на Конгрессе было уделено 80-летию атомной промышленности. Выступили глава «Росатома» Алексей Лихачёв и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Особую значимость для региона имела сессия «Обнинск Тех: партнёрство, создающее возможности», на которой представили проект Международного научно-образовательного центра ядерного и смежного образования. Уже сегодня в ИАТЭ НИЯУ МИФИ обучаются студенты из разных стран, а зарубежные партнёры проявляют заинтересованность в расширении сотрудничества.

Губернатор подчеркнул: важно не только создать передовой кампус, но и обеспечить вокруг него современную и комфортную среду для жизни и работы молодых учёных.