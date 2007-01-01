Следователь приехал в Медынь из-за грязной реки и запаха

Жители Медыни пожаловались в Следственный комитет Калужской области на сильный неприятный запах и загрязнение реки Медынка. В ответ на эти обращения было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

Чтобы разобраться в ситуации, руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела Николай Гриднев лично приехал в Медынь. С ним на место вышли местные жители, представители водоканала, работники очистных сооружений и специалисты по охране водных ресурсов.

На встрече горожане подробно рассказали о проблеме, задали вопросы и получили разъяснения. Николай Гриднев рассказал, как идёт расследование, и поручил своим следователям внимательно проверить всю информацию от жителей.

Теперь следствие будет разбираться, кто именно из сотрудников организаций, отвечающих за очистку стоков, допустил загрязнение реки, и даст их действиям правовую оценку.