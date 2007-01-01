Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Следователь приехал в Медынь из-за грязной реки и запаха
Общество

Следователь приехал в Медынь из-за грязной реки и запаха

Дмитрий Ивьев
02.12, 09:21
0 269
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Медыни пожаловались в Следственный комитет Калужской области на сильный неприятный запах и загрязнение реки Медынка. В ответ на эти обращения было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

Чтобы разобраться в ситуации, руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела Николай Гриднев лично приехал в Медынь. С ним на место вышли местные жители, представители водоканала, работники очистных сооружений и специалисты по охране водных ресурсов.

На встрече горожане подробно рассказали о проблеме, задали вопросы и получили разъяснения. Николай Гриднев рассказал, как идёт расследование, и поручил своим следователям внимательно проверить всю информацию от жителей.

Теперь следствие будет разбираться, кто именно из сотрудников организаций, отвечающих за очистку стоков, допустил загрязнение реки, и даст их действиям правовую оценку.

Новости по тегу
общество экология
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5seC9VbFEybmFzcWJWQysxOGx3RUE9PSIsInZhbHVlIjoiU2pvdE1ENDgzSEtsUXFueHR2QVB1MFcrekViNm1wZUF1b3J1Q0FQb28yZWZQYnc2dmpyVnFEQXdXQWsxbmwrNTI2OXB6ZTZXaE84UjlHYTlVUEdNTzJYYUxpY2FTNm9YZUtMV25uREUraGJFQUhGSVBROG0rbGJpVUtXTThYSUNMYVd1TGt4ZnIvMlBHditwSmhuaXFnUlJ2YkhSbVRyaVdRVWxNRVpldFRIbzN3Smw5MVFMSW9mL2RTb1Uvcm9MYzdBOW04bTJabVpObUVrUTIzYzZWQlVzcGRwdmpyY1NSSm14ZjFNeEFtYThsemhnMEJlSmpuR1pvbmpHMXdybUJiQnE0dmNCOGFRSW1rODBsZ2VoYnpnRUt6cXVIcTN0dFV0amw4YnV2K0t4TDEvTXRMdGUvdENlSjhUMmpNcWJmRXFZYXhFaWpIMSs3WkVFaUpZSDFubVhIQXZQYlczL05FTlF2eXFDR1BZb0FRL3NHYkZQc3F1dDYvNlZkL213dDdPSldPdFFmaUZ3bUtlaGk5VTY3YnhrRVVrMHNCREpOb0NKN3BRdmJvZGlqcTJEMW4yRkxpVlJseU1QazlUSCIsIm1hYyI6Ijg3YTkwZDU5OTdhNzQ3MmRkM2NlNzJkY2E4NWQ0Y2Q0OTViYWJhZWY1ZDdlNDZmMWZiNWI0ZjE1MGIxNzZmYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImcvZ0ZpTlZCM09FMUo1Zm9hc2lvdWc9PSIsInZhbHVlIjoiNzFXa2JwODFROUZlNURiQXZvSTFRalJMTlpreXVxVnRnTHJsTE1Hc0xKV1VUVGcyTnYrMGgwU1lnWThLMHh5UVdrR1UyQWNyRSttZm5nY2RjUlpyQjBnc3JFNTFiMnRJQktNcWVVbjN2SWxPQ1hmRzRHRkV6QmVQa0t4YVJLdm9mdjI0c3JlRFJodHZWWmU4M0lJdEM3NW1tRllUb05LbHgvU2lSeURqWkVVUk9DN2tDRVRhWHhzYXdXdGlaR3pwRWRXTXE3TDZiMkF5YTdLOFE5MHNqNkgxSHZhY1ZpTTZRczRSeFdVUTdxSk1oTUtkME83VTdzcHB2bkNPNEFoRnBrbnhUeDkzZjNlMEFqSXdtMkFWbVZBOU9rUHZOQm1UMmdxb2pMTk5oSkdsUE9CcVNYaUszY0xYVlZtOFdqMG9DQ3llMjN6dEhiZmFXY3ZFVk4yR0FZTVU4SkRQZWgrQVJSM0pCeHMxeFM4aVp2bjdpKzZtdytRaGZxMXNPK0NRTklWZmdDVVUzTjZ6OFdGdi9sR1c1MGVBTVo0RVI4bkxNSFkyM1NHamszWU1Oa1ZxWGtEVTkwVHpVaXo1UXEvNW12QitpR0VORGlCU3d2TW9ybXk2OEhPQ1JCcEtGSjJQNlZyekdaVi9YbXRiQmZjOU9kWmF4OXpJUVhXVkM0Z0VkSUNXTTIyem9Takh4ODZVZWFKSnhaWGdGaGxQR3JRamFSNmN5UjJ6Ni9ucXdMcThOUjBOM1FDdXV1bXRoSTloeDNDMDV4Y3UzWGRTd2IrU0JZTmtMZWlXVzl5NnIrSmdiUnlxeG92S1hjWWd3ZWhzZkxjaUxlaE40ckRXTHFxUyIsIm1hYyI6ImU5NDQ1NGUxZjBhYjc4NmM1NWU1OTYzZTdjNTkwNWQwZDhlNzQ0MmJmZTY1OGJjOTM3MDY3YWM1NjQ5ZGRhNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+