Машину арестовали у калужанки, которая не платила за свет и воду

В Думиничском районе местная жительница долго не платила за коммунальные услуги - долг вырос до 109 тысяч рублей. Приставы неоднократно просили её погасить задолженность, но женщина игнорировала требования, сообщили 2 декабря в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Тогда к ней начали применять меры: запретили выезд за границу, наложили арест на банковские счета и даже начислили исполнительский сбор - ещё 7,5 тысячи рублей за уклонение от оплаты.

Но настоящим стимулом стал арест автомобиля Chevrolet. Как только приставы заблокировали машину, женщина сразу нашла деньги и полностью рассчиталась.