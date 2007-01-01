Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге стартовал образовательный марафон «Голос молодёжи»
Общество

В Калуге стартовал образовательный марафон «Голос молодёжи»

Дмитрий Ивьев
02.12, 08:04
0 321
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это инновационная площадка, созданная для поддержки талантливой и инициативной молодежи областной избирательной комиссией. Участников марафона ждали интеллектуальные игры, лекции, тренинги, мастер-класс по тактической медицине, экскурсии в Калужский объединённый музей-заповедник и Военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков».

Собравшихся приветствовал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев:

«Символично, что форум проходит в день рождения партии «Единая Россия» – крупнейшей политической партии нашей страны. Выборы всех уровней – это дело государственной важности, они должны быть легитимными и открытыми, проводиться с соблюдением всех требований законодательства. Сейчас очень важно участие молодежи в общественно-политической жизни. Все вы люди с активной гражданской позицией, входите в состав молодёжных избирательных комиссий и различных общественных объединений. Уверен, с вашей помощью мы сможем привлечь социально ответственную молодёжь к участию в выборах, повысить её активность и правовую культуру. Благодарю организаторов форума, а всем участникам желаю успехов и плодотворной работы».

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjA1c0ZqemtzSVlZTnFNdnd5a0o2Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiNzR2d1o2SW1MMVdKUkNpMGdJZVRMR2dUVEM5ekxXNTFlaUNXZ2luQjVyVnBYVXZjeGt5T0tBaGFUTCs4Mi9ueFBlQ09XNmlybmxhdVVTaDIvNVVzNUk2TXZCTDBQNEg0N1NlUDJOMHFzY3pVRFozWFkxbFB2U3RuL0VhRVlDVVZxam9FWFlkN1NZZnlIRVlJTnNYMFFGRTZMM01odmwzYlNZS2tUTUh0SW5RZ2ZxVUJpYy9PSHpGWFBkZVROdTJXQlZEOWswQjlRa2J3Nll6aERCT1V2bTRLS1psK0JzRHVNaHdxdm9CSUJhV04yYXhvYkw0dGxNeFFwREd3TVdUaTFHZVptU0VtaWUvcXRQQ3NpRG1tRFdKcTNVSmo0dzBXcjZZYmhhRlo0MEFwT0tFM3k1RWNVYnVUOTRJUXZQVUxKdXM2T3Q0NldZK0lJU21MTDBjU0JhUUdYdjBKcG9iZHpZMG9hbzR4OTdEcUVkUjA1OWo2NlNVOXhOejdWa205SHVVNTBhdWhRdkVuTENUQThWQUpqRGRNUkUrS0NpZHpkenFNWGVWVTB6M2hXUWtCYUg0K24yeWhISHV5MHRRNyIsIm1hYyI6IjYxNzQ0MTIxZDQ1MDY4YzdjOWFlNDUwMzI4N2YwODEyZTI4ZTllNDhhMjQ0ODVlOTljNjI0NmUyYjM0OWE0NmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InY1aUZreWlFSXlFc1J6UlhDTzBpdVE9PSIsInZhbHVlIjoiNXc4QWdKakhRcHNQYzBHOGhBZytydXQyd2R2K3JGU3creklDTFBqa0ZLSGowK293UjhTcU5tTkt5d2Uvc01vcGlKYXRRWmc2VWk4RnJFZVdNZ2JCelB0Z1dCUE5vZGczd3RZR0Rya09zSVBNMS9sOExDcjR4eGFyekg5emVoWm1PTkx4SUJ0QkpOV0hFUGVnRUJMQmhPNS9mMUF1aS9yS1VQRnNLT0FBcXptWk44KzIzTHpiYmdxNEFZOWYwb0hkM2g2YkhLVUFTMGRrcU53OHlnL0dwV3B1a09uQ3Jjcm9BTUZUN0drRmJLckhxcmZiYnZpZERUYWxHM1lDK01uSHJDWEwxa2lFUWRzbXRDcmc0MHRLU2hOcnJrVEVtcGxpaGh5TWFSYzRteEthak9qWDVXQldKWFdEeTZsaUhwSENDNUVWYTF6cTN3Q0NCck50c3BFUG1XbW91T29oUTM1dGlLZlkybGhOb0lwTFZBbnBsemltV05aSWMzTDQ0ODduQm5FeG12MDNzVGVRK00ySWg1NlpnQlQ0VU5WN05ubzFUVTJYM2ovdjNGTmJndnMwaXo1MWVuakYrckZ0S21TaytRc1FtcWVNVGFFazB4NFVCRlN6MER5aEtKVlZMc3ZLNVdzaWhRTzJwcWl0Y2YwdDZibjE1RjFRelQrYVpoWHVXY0ltK1NjMVBYTUkzV2JoRmlJd0hSeE9EU0RlT1RxZU0xTGlSdUhwYXN6TzM5RGFPRjRUUjNPMkR6M0V6VFdYR3BtZ2dyTHJsQko1YTZORFdTN0M3ZTdkdytCMkhEZFdoQU1mUVBmbGc0TkR6S2JqV1FRa0p2cHhMQS8wU1ZLVSIsIm1hYyI6IjQ1NWVjOGYyZmZmNmJjMmE2ZjMzODMzNWMxZTFhZDU4OWZhM2I2Y2U0ZGY5ZDI0OTdkMzg1OGE5NDM4ZTIyNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+