Владислав Шапша поручил оперативнее реагировать на жалобы калужан
Общество

Владислав Шапша поручил оперативнее реагировать на жалобы калужан

Дмитрий Ивьев
01.12, 13:20
Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал от подчинённых быстрее реагировать на жалобы жителей - в том числе те, что поступают через соцсети. Он лично отслеживает часть таких обращений, передаёт их профильным ведомствам и следит за обратной связью с заявителями.

На планёрке областного правительства 1 декабря Шапша запросил отчёты по нескольким резонансным случаям. В частности, обсуждались жалобы калужан на отсутствие уличного освещения - например, на улицах Тельмана и Хрустальной. Губернатор поручил коммунальным службам ускорить работы по модернизации освещения в городе.

Также был рассмотрен случай с затоплением подвала дома №184 на улице Московской нечистотами. Проблему уже устранили - специалисты восстановили повреждённые стенки канализационного колодца.

Шапша подчеркнул, что намерен регулярно разбирать подобные ситуации на оперативных совещаниях. По его словам, важно, чтобы люди видели: каждое обращение находится на контроле, власти оперативно реагируют, и по итогам - есть конкретный результат.

