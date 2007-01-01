Афиша Обнинск
В Калужской области отмечают 129-ю годовщину со дня рождения Маршала Жукова
Общество

В Калужской области отмечают 129-ю годовщину со дня рождения Маршала Жукова

Дмитрий Ивьев
01.12, 12:04
Губернатор Владислав Шапша напомнил, что в этом году памятная дата совпала с 80-летием Великой Победы — события, которое сам Георгий Жуков называл спасением народов страны и решающим фактором роста международного авторитета СССР. По его словам, именно победа в Великой Отечественной войне предотвратила угрозу уничтожения многонационального государства и укрепила его позиции в мире. 

Губернатор отметил, что в регионе продолжают бережно сохранять память о выдающемся полководце. Для школьников регулярно организуют экскурсии в музей Жукова в селе Стрелковка. Только за этот год его посетили более 4300 учащихся, а всего за время работы музея его малую родину увидели уже около 22 тысяч детей. 

Губернатор поблагодарил всех, кто чтит наследие легендарного земляка, отмечая его мужество, военный гений и преданность Родине.

