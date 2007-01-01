Калужане почтили память Маршала Победы

1 декабря исполнилось 129 лет со дня рождения прославленного полководца, нашего земляка Георгия Константиновича Жукова. Председатель Думы городского округа Калуги Юрий Моисеев, руководители подразделений администрации, представители ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы и учащиеся возложили венки и цветы к Вечному огню и памятнику Маршалу Победы.

«Сегодня мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку. Четырежды Герой Советского Союза, Маршал Георгий Константинович Жуков – величайший военачальник, роль которого в Победе Советского Союза над фашистской Германией трудно переоценить. Георгий Константинович прошёл тяжелейшие испытания, благодаря своему полководческому таланту и непреклонной воле он одерживал победы в самых трудных условиях, стал настоящим символом гордости за наш народ-победитель. Мы, наследники Победы, должны всегда помнить этого великого человека», – подчеркнул Юрий Моисеев.